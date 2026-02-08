臺南紅蔥頭展現多元飲食風味 有效提升產業價值
為提升臺南紅蔥頭市場能見度並促進在地紅蔥頭等農產消費，北門區農會今（8）日辦理「2026蔥蔥農農游刃有魚～農產推廣行銷活動」，透過料理教作、食農體驗、剪蔥比賽、DIY手作及紅蔥頭創新研發產品展示，引導民眾認識紅蔥頭多元的飲食應用與產業價值。
臺南市為全國紅蔥頭最大產區，種植面積約1,015公頃，約占全臺85%，總產量達10,891公噸，主要集中於七股、安南、北門、學甲及將軍等地，產期自每年11月至隔年5月。除鮮食外，亦廣泛應用於各式料理與加工產品。
市長黃偉哲表示，紅蔥頭為臺南具代表性的農產品，產期集中、供應量充沛，且品質優良、風味獨特。市府持續透過多元行銷與體驗活動，讓民眾從品嘗與參與中認識產地特色，拉近消費者與農業的距離，進一步擴大市場需求，協助農民穩定收益，打造具競爭力的在地農產品牌。
農業局長李芳林指出，本次活動結合紅蔥虱目魚碗粿、紅蔥獅子頭等料理教作，並辦理剪蔥比賽及食農體驗活動，提升民眾參與感與互動性。同時展示紅蔥酥灑粉、紅蔥頭油潑辣子醬、紅蔥玉米脆片及紅蔥酥原醬等創新加值產品，展現紅蔥頭加工多元發展潛力，拓展市場通路，分散產季銷售壓力。
農業局指出，活動亦結合農特產品展售及促銷活動，期盼透過多元行銷與產品研發，提升農產品差異化與價值感，吸引青年返鄉投入農業，並促進農民、農會與地方產業共創雙贏。
清境農場65週年 奔羊節新春集點抽紅包
清境農場建場邁入第65週年，為迎接新春旅遊旺季，農場自1月24日至2月26日推出「65週年場慶暨奔羊節」系列活動，包含牧羊遊行、體驗行程與新春集點活動，邀請國內外旅客走進高山牧羊文化，感受冬末初春的草原魅力。清境農場表示，「奔羊節」為全台唯一於高山公路實際進行牧羊遊行的特色節慶，今年活動當天將由115對綿羊沿台14甲線展開遊行，路線自9.5公里處一路行進至國民賓館周邊，遊客可近距離感受羊群大軍同行的震撼場面，體驗穿梭綿羊隊伍前行的難得氛圍。為增添參與感，農場於活動期間同步推出多項限定互動，包含活動當天消費滿666元可獲得限定版小禮物；2月14日於綿羊故事館前舉辦「時光咩語」，邀請遊客寫下一張寄給未來的明信片，由農場代為珍藏並於來年寄出，延續與奔羊節的旅遊記憶與再訪期待。此外，2月14日至2月22日推出「集點同樂． 牧羊Q新春行動」，旅客可透過消費、體驗與互動任務累積點數，兌換限定好禮並參與抽紅包活動。清境農場提醒，奔羊遊行將行經高山公路路段，建議遊客配合現場動線與工作人員引導，並留意交通與安全事項，共同維護活動順利進行。奔羊節活動網頁：http://gosheep.chingjing.
天后會神后! "台灣濱崎步"王彩樺鎮瀾宮防詐宣導
中部中心 ／ 中部綜合報導農曆新年即將到來，詐騙集團也蠢蠢欲動更加猖狂，台中大甲分局舉辦防詐宣導，請來藝人白雲和王彩樺來到大甲鎮瀾宮跟民眾互動分享防詐經驗，也告訴民眾年節期間，喝酒絕對別開車，才能開心過好年。大甲分局舉辦防詐防酒駕宣導活動 請來藝人白雲和王彩樺出席活動。（圖／翻攝畫面）台灣濱崎步藝人王彩樺，來到大甲鎮瀾宮跟民眾宣導反詐騙，先帶來經典歌曲，保庇天后來到鎮瀾宮會見神后媽祖娘娘，廟前廣場擠滿民眾，一睹藝人王彩樺和藝人白雲的風采，兩人主持防詐宣導，妙語如珠，拜託民眾小心詐術，別被騙了春節腳步將近 詐騙猖狂 王彩樺提醒民眾要特別小心詐術。（圖／翻攝畫面）農曆年前尾牙聚餐多，過年期間，親友團聚難免小酌，切記也別酒駕，台中大甲分局在農曆年前舉行防詐宣導，請來藝人主持參與和民眾拉近距離，透過案例分享和互動宣導，要讓民眾安心過年。原文出處：天后會神后！！ 「台灣濱崎步」王彩樺鎮瀾宮防詐宣導 更多民視新聞報導雲林麥寮鄉辦春節活動！雷洪、王瞳、王燦都來了許瑋甯國際書展新書發表 大批粉絲排隊力挺王瞳新年新造型亮相! 翁立友預告送家人大紅包
台積電慈善基金會「醫療的起點 公益的實踐」年度成果分享屏榮登場
台積電慈善基金會2017年成立以來，持續結合政府機關、學術單位與民間組織力量，推動多項深具影響力的公益專案，長期深耕醫療照護、人才培育與永續發展等關鍵領域，今（6）日於屏東榮總舉辦「醫療的起點，公益的實踐」年度成果分享，退輔會主委嚴德發、台積電慈善基金會董事長張淑芬、屏東縣副縣長黃國榮等人出席，共同
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
外媒預測台灣隊先發陣容鬧烏龍！網友滿頭問號：這什麼啦？
體育中心／綜合報導大聯盟今（2/6）直播揭曉各隊經典賽30人名單，美媒《Talkin' Baseball》隨後預測台灣隊先發陣容，排出來的名單卻讓不少網友滿頭問號，留言直呼：「這什麼啦？」
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
《豆腐媽媽》替身墜樓吐4大袋血！ 未婚妻向民視提「3大訴求」
民視八點檔《豆腐媽媽》蘇姓替身演員，一月底因拍攝墜樓戲，頭部重創，一度發出病危通知。事發至今17天，其未婚妻Rena於6日下午臨時召開記者會，表示不幸中的大幸，是蘇男已恢復意識，但完全忘記發生什麼事，說話也有些卡頓，擔心未來會留下後遺症，對於民視的冷漠處理感到詫異。
李千娜《世紀血案》爭議波及除夕特別節目 文化總會回應：將進行調整
李千娜2月初與演員群出席《世紀血案》記者會時，受訪談及相關事件表示：「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那他如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案。」加上當天全程面帶笑容，被部分網友...
賈永婕發聲追林宅血案真相！痛斥「人神共憤」：當權者給交代
改編1980年代震撼社會「林宅血案」的電影《世紀血案》，因開拍前未經授權掀起爭議，引發外界撻伐，劇組與部分演員昨（7日）陸續致歉，但風波仍持續延燒。對此，賈永婕有感而發透過社群發聲，直言對於這段過往的黑暗歷史震撼不已，公開喊話：「當權者，請給大眾一個交代。」
經典賽》韓媒怕了！警戒「韓國殺手」林昱珉：中華隊不再是黑馬
隨著2026年世界棒球經典賽（WBC）各國30人名單揭曉，中華隊實力引發亞洲各國高度關注。韓媒《OSEN》撰文分析，直指中華隊投手戰力相當強悍，已不再是過去印象中的「黑馬」，而是能與韓國平起平坐、正面抗衡的勁敵；文中更特別點名旅美左投林昱珉，封其為韓國隊必須高度警戒的「韓國殺手」。
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
威力彩11.5億待開獎！專家點名4生肖偏財旺
《世紀血案》爭議延燒！陶晶瑩哽咽介紹「林宅血案」唯一的倖存者 林奐均被砍6刀「從恨中重生」
隨著改編自真實歷史慘案的電影《世紀血案》因授權問題與內容爭議引發輿論風暴，一段 22 年前金曲獎的典禮影像近期在網路上瘋傳。影片中，主持人陶晶瑩在頒獎台上談及入圍者林奐均時，因感念其生命遭遇而一度語帶哽咽，她激動致敬林奐均如何從震驚社會的「林宅血案」中，將恨意轉化為音樂的重生歷程。
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」 今晚4地防大雨
寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。