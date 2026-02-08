臺南紅蔥頭展現多元飲食風味 有效提升產業價值





為提升臺南紅蔥頭市場能見度並促進在地紅蔥頭等農產消費，北門區農會今（8）日辦理「2026蔥蔥農農游刃有魚～農產推廣行銷活動」，透過料理教作、食農體驗、剪蔥比賽、DIY手作及紅蔥頭創新研發產品展示，引導民眾認識紅蔥頭多元的飲食應用與產業價值。

臺南市為全國紅蔥頭最大產區，種植面積約1,015公頃，約占全臺85%，總產量達10,891公噸，主要集中於七股、安南、北門、學甲及將軍等地，產期自每年11月至隔年5月。除鮮食外，亦廣泛應用於各式料理與加工產品。

市長黃偉哲表示，紅蔥頭為臺南具代表性的農產品，產期集中、供應量充沛，且品質優良、風味獨特。市府持續透過多元行銷與體驗活動，讓民眾從品嘗與參與中認識產地特色，拉近消費者與農業的距離，進一步擴大市場需求，協助農民穩定收益，打造具競爭力的在地農產品牌。

農業局長李芳林指出，本次活動結合紅蔥虱目魚碗粿、紅蔥獅子頭等料理教作，並辦理剪蔥比賽及食農體驗活動，提升民眾參與感與互動性。同時展示紅蔥酥灑粉、紅蔥頭油潑辣子醬、紅蔥玉米脆片及紅蔥酥原醬等創新加值產品，展現紅蔥頭加工多元發展潛力，拓展市場通路，分散產季銷售壓力。

農業局指出，活動亦結合農特產品展售及促銷活動，期盼透過多元行銷與產品研發，提升農產品差異化與價值感，吸引青年返鄉投入農業，並促進農民、農會與地方產業共創雙贏。

