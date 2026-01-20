臺南縣進出口公會慰勞駐軍 向捍衛國家的官兵致敬

記者王勇智／臺南報導

臺南縣進出口商業同業公會今（20）晚舉行會員尾牙暨軍民聯歡晚會，邀請臺南地區駐軍單位參加，以感謝官兵年來在戰備任務上的付出與努力，讓國人能夠高枕無憂、安居樂業，享受自由、民主及繁榮的豐碩果實。

為向保衛國家、堅守崗位的國軍官兵致敬，臺南縣進出口商業同業公會今晚邀請陸軍航空特戰指揮部、空軍第1戰術戰鬥機聯隊等臺南地區駐軍單位，參加會員尾牙暨軍民聯歡晚會；公會理事長王先賢表示，面對共軍的威脅，國軍官兵不眠不休戮力演訓，捍衛國家安全，讓大家能夠安居樂業；此外，之前颱風、豪雨侵襲南臺造成嚴重災情，官兵也迅速馳援災區，協助居民早日恢復正常生活，對於國軍，他只有滿滿的感謝。

王先賢指出，公會未來會持續透過中華民國軍人之友社的協助，慰問更多國軍單位，讓每一位官兵，都能感受到公會的支持，以及民間企業對他們的肯定與感謝。

臺南縣進出口商業同業公會理事長王先賢感謝國軍官兵不眠不休戮力演訓，捍衛國家安全，讓大家能夠安居樂業。（記者王勇智攝）