臺南總舖師四季辦桌冬季場壓軸登場 於百年古蹟品味冬藏風土饗宴

▲臺南總舖師四季辦桌冬季場壓軸登場，市長黃偉哲、觀旅局長林國華歡迎民眾於百年古蹟品味冬藏風土饗宴。（記者李嘉祥攝）

2025臺南總舖師四季辦桌冬季場13日中午於百年國定古蹟－山上花園水道博物館登場，現場席開百桌，為今年四季辦桌系列活動畫下壓軸篇章；市長黃偉哲、觀光旅遊局長林國華、文化局長黃雅玲、新聞處長蘇恩恩、山上區長王上宜、立委郭國文及議員李文俊、臺南市立博物館長何秋蓮及各觀光公協會代表均出席，現場也穿插有獎徵答，氣氛熱鬧溫馨。

黃偉哲市長表示，看到現場人潮洶湧，可見四季辦桌活動深受民眾喜愛，感謝長期協助推動台南觀光的各界夥伴，也肯定觀旅局與文化局的用心規劃；四季辦桌冬季場選在秋收冬藏之際舉辦，正是品味臺南豐饒物產的最佳時節，地點則特別選在水道博物館，推出包括牛肉湯、台灣鯛及各式當令水果，不僅吃得飽、吃得巧，也能欣賞古蹟風光，讓味覺與視覺同時滿足，也邀請民眾餐後在園區散步，細細感受百年水道的歷史氛圍，或順遊新化菜市場及周邊景點。

林國華局長指出，市府透過「辦桌結合景點」形式，讓遊客一次體驗臺南的飲食文化與風景魅力；「臺南總舖師四季辦桌」春、夏、秋三場活動皆獲得熱烈回響，冬季場為年度壓軸，邀二位重量級總舖師掌杓，來自學甲的高振文總舖師為首屆「環球廚神．名廚會員挑戰賽」全場總冠軍，擅長以現代技法詮釋在地風味，新萬香餐廳行政主廚李益仲師傅出身善化辦桌世家第三代，以深厚功力呈現正統臺南宴席精神，不僅是今年最具代表性的辦桌盛宴，也為2025年四季辦桌系列活動畫下完美句點。

林國華局長也進一步說明冬季場辦桌食材以臺南當令物產為核心，包括北門台灣鯛與午仔魚、安定麻油、將軍紅蘿蔔與牛蒡、麻豆柚子醬、善化芝麻及下營黑豆等，採無菜單方式呈現，展現溫潤、沉穩且層次豐富的冬日風味；除精緻料理外，也邀美食作家張耘書介紹每道料理設計理念與烹調工法，搭配印尼新住民帶來的異國風情演出、原住民傳統舞蹈及日式音樂饗宴，營造多元文化交織的宴席氛圍，未來也會持續以美食為媒介，串聯文化、產地與城市故事，展現臺南宴席文化魅力。