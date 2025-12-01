臺南總舖師四季辦桌冬季場水道博物館壓軸登場 臺鹽贊助日曬天然海鹽加風味

臺南總舖師四季辦桌冬季場水道博物館壓軸登場，臺鹽以好鹽好水相挺，市長黃偉哲、主廚高振文及李益仲等同台讚聲。（記者李嘉祥攝）

▲臺南總舖師四季辦桌冬季場水道博物館壓軸登場，臺鹽以好鹽好水相挺，市長黃偉哲、主廚高振文及李益仲等同台讚聲。（記者李嘉祥攝）

秒殺級夢幻席次的「臺南總舖師四季辦桌」冬季場即將於12月13日在山上花園水道博物館壓軸登場，這場席開105桌的年度盛宴，結合百年古蹟氛圍與府城飲食文化，透過料理傳遞「冬藏」的豐美；在眾多展現在地風土的菜色中，臺鹽公司贊助的日曬天然海鹽化身靈魂配角，成為主廚演繹冬季海鮮大菜的秘密武器。

廣告 廣告

南市觀光旅遊局主辦的「臺南總舖師四季辦桌」推出後場場熱銷，已成展現台南飲食文化的經典盛事，冬季場邀主廚高振文、李益仲兩位重量級名廚掌勺，引領千名饕客領略當季物產最純粹的原味。

臺鹽公司董事長丁彥哲表示，身為在地指標企業，很高興嚴選的日曬天然海鹽與海洋鹼性離子水能參與市府美食與歷史交織盛宴；日曬天然海鹽適合用於「鹽焗」，是台式料理中極度考驗火候與鹽質的經典技法，來自純淨海域的粗粒海鹽因天然日曬結晶完整，受熱後能迅速形成厚實的保護層緊緊包覆食材，防止水分流失及鎖住鮮味；海鹽特有的回甘風味更能緩緩滲入，完美詮釋「不死鹹」的美味關鍵，用於魚肉、蝦肉等海鮮，能讓肉質更顯鮮嫩彈牙。

臺鹽公司指出，海鹽不僅是此次辦桌利器，國宴主廚溫國智也力薦這款廚房好幫手，以粗鹽將平價台灣鯛做出「米其林Pro等級」料理，只需將去腥香料塞入魚腹，使用日曬天然海鹽鋪於盤底與覆蓋魚身後加熱，利用粗鹽受熱速度快的特性，完整封存鮮美肉汁，徹底去除淡水魚的土味，成功率百分之百。

臺鹽公司強調，除復刻主廚大菜，因應時序入冬也貼心準備全方位的「廚房神隊友」，滿足民眾不同的暖冬料理需求，從能分解蛋白質讓肉質快速軟嫩的鹽麴、滷製或火鍋沾醬的鹽麴厚醬油，到快煮即食的鹽麴醬拌麵及在家自製豆腐、豆花的天然鹽滷等，陪伴民眾輕鬆端出滿桌幸福滋味。