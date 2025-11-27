臺南總舖師四季辦桌 冬藏11/29開賣

記者王勇智／臺南報導

《臺南總舖師四季辦桌》自春季起深受喜愛，夏、秋季場更是場場秒殺、反應熱烈，而壓軸冬季場將於12月13日在山上花園水道博物館巴爾頓大道登場，並於明（29）日開賣，以冬日意象「冬藏」呈現一年四季最具代表性的風土佳餚。

臺南市政府今（28）日於福爾摩沙遊艇酒店舉辦冬季場開賣暨米其林得獎店家頒獎記者會，市長黃偉哲親自出席並頒發紀念獎狀予今年獲《米其林指南》肯定的優秀店家，以表彰其對臺南在地飲食文化的貢獻，他也誠摯邀請全國饕客歲末齊聚臺南，品味城市獨特的飲食魅力。

黃偉哲表示，《臺南總舖師四季辦桌》已成功打出城市品牌，廣受饕客喜愛。此次即將登場的冬季場訂於12月13日在被譽為臺南最美景點之一的山上水道博物館舉行；結合冬令食補概念，推出溫補又美味的料理，預期將再次掀起搶購熱潮。11月29日正式開賣，誠摯邀請民眾把握機會搶訂。

臺南市觀光旅遊局表示，此次冬季宴席由兩位重量級總舖師聯合打造，分別為來自學甲的高振文總舖師，為首屆「環球廚神．名廚會員挑戰賽」全場總冠軍，榮獲多項國際料理大獎，並具備豐富國際評審經驗，以現代技法演繹在地風味；以及新萬香餐廳行政主廚李益仲師傅，身為善化知名辦桌世家第三代，擅長以深厚技藝呈現正統臺南宴席文化，藉由兩位大師攜手，以冬藏概念詮釋臺南冬季風味。

另外，冬季饗宴食材集結臺南冬日代表物產，包括北門臺灣鯛魚及午仔魚、安定麻油、將軍紅蘿蔔與牛蒡等根莖食材，搭配麻豆柚子醬、善化芝麻、下營黑豆的堅果香氣，以及鹽水番茄的酸甜風味。總舖師透過無菜單料理形式，將食材以最貼近土地的方式呈現，帶領賓客深度體驗臺南冬季的風土之美。

