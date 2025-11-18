臺南耶誕跨年系列活動推演唱會與親子活動

南市長黃偉哲與新世代冠軍男團F.F.O宣布今年跨年活動精彩內容，歡迎全國民眾到臺南參加耶誕跨年、吃美食。（記者李嘉祥攝）

「臺南市耶誕跨年系列活動」即將登場，市府18日於永華市政中心召開記者會，市長黃偉哲攜手新世代冠軍男團F.F.O宣布今年跨年活動自11月29日起連續6周，有3場親子活動以及3場大型演唱會；會中也安排F.F.O魅力四射舞蹈演唱，提前為臺南耶誕跨年活動炒熱氣氛，黃偉哲也邀請近期剛為刑事警察局拍反詐騙宣導廣告的F.F.O擔任「臺南美食大使」，歡迎全國民眾到臺南參加耶誕跨年、吃美食。

黃偉哲市長表示，「臺南好young耶誕跨年」系列活動已成為家喻戶曉的城市品牌，從上任初期二場活動，到近年兼顧溪北、新營等地區需求，逐步增加為多場大型及親子活動，整體活動內容豐富多元。

黃偉哲市長也強調，臺南雖然在辦理經費上並非全台最高，但活動的精彩度、多樣性與創意都絕對名列前茅；今年跨年活動將自11月29日正式展開，一路延續到跨年夜，提醒市民朋友今年跨年夜剛好落在星期三，歡迎大家下班後直接前往永華市府西側廣場，保證節目卡司與內容一定精彩、驚喜連連。

主辦單位新聞及國關係處長蘇恩恩指出，臺南耶誕跨年演唱會卡司不論是精彩度或是吸睛度都是全國數一數二，「2026台南好young」耶誕跨年系列活動除有3大演唱會，同時安排有南科考古館，佳里體育公園以及南紡時代公園等3場親子活動，邀「豆子劇團」、「蘋果劇團」、「如果兒童劇團」表演，並結合闖關遊戲，提供老少咸宜的娛樂選擇，誠摯歡迎全國民眾來台南追星、走走逛逛、吃美食，感受台南深厚的文化底蘊與獨具特色的小吃飲食。

南市府也提醒民眾，近期有不肖人士在網路散播假訊息，冒用「臺南好young耶誕跨年」名義徵才或招攬工作，請務必提高警覺，如遇到要求加入Line客服、金流驗證或以不明名義辦理招募的訊息，絕對是詐騙，請大家務必三思、切勿受騙，也呼籲歌迷與市民朋友，所有跨年與耶誕活動資訊均以臺南市政府官網、「臺南好young」官網與官方粉絲頁公布為準，避免因不實訊息而落入詐騙陷阱，市府也會持續進行打詐宣導，守護市民安全，確保活動順利。