臺南聖誕燈節以光與雲為核心視覺 於新營文化中心及河樂登區接力點亮

臺南今年聖誕燈節以光與雲為核心視覺，於新營文化中心及河樂登區打造雲之曙光、光之旅程等二座聖誕樹，邀市民走入燈海體驗聖誕幸福時光。（記者李嘉祥攝）

▲臺南今年聖誕燈節以光與雲為核心視覺，於新營文化中心及河樂登區打造雲之曙光、光之旅程等二座聖誕樹，邀市民走入燈海體驗聖誕幸福時光。（記者李嘉祥攝）

聖誕節腳步近，臺南市政府今年以「光」與「雲」為核心視覺推出河樂燈區「光之旅程」與新營文化中心「雲之曙光」兩座聖誕樹，運用多重光影色彩打造濃厚節慶氛圍，讓整座城市閃耀溫暖與祝福；另新營綠川廊帶、新營鐵道地景公園、大涼生態公園等區域也同步布置聖誕燈飾，提前營造節慶氣息，市長黃偉哲邀請市民與遊客來體驗臺南冬夜浪漫場景。

廣告 廣告

黃偉哲市長表示，聖誕節是充滿平安與團聚的季節，每年聖誕燈節是市民期待的重要活動，市府透過燈光藝術與節慶布置，為城市帶來冬季的溫暖與幸福；今年聖誕主燈以光影與雲彩作為主要象徵，代表著希望、祝福與前往更好未來的旅程，期透過燈光點亮城市，也照亮彼此的心，希望市民感受到滿滿的幸福與平安，也邀請外地親友一同來臺南享受聖誕節的美好氛圍。

觀光旅遊局長林國華說明今年河樂燈區聖誕樹，以鏡面壓克力與多面幾何結構打造，如同一座閃耀的時空入口，燈條勾勒出俐落線性結構，光片折射如星河般流動，整體呈現宛如走入光影世界的奇幻旅程；新營文化中心聖誕樹則以繽紛雲朵作為飛行船意象，象徵希望的航行，也以色彩象徵不同的城市故事與情感，帶領民眾在聖誕夜裡探索夢想與祝福，二燈區相互呼應，營造出今年臺南最具代表性的聖誕節景觀。

林國華局長指出，12月起至跨年期間全市各燈區將陸續點亮，從溪北到溪南都能感受到聖誕節的熱鬧氛圍，是市民與遊客夜間散步、拍照打卡的最佳場域，也象徵臺南聖誕月全市區聖誕系列活動開跑，首場聖誕點燈活動「新營文化中心暨綠川廊道燈區聖誕點燈晚會暨甜蜜市集」將於12月6日於新營文化中心廣場登場，運河河樂燈區聖誕園遊市集暨點燈晚會預定12月14日於河樂廣場舉辦，歡迎市民邀請外縣市親朋好友一起走入燈海，同享聖誕節幸福溫馨時光。

觀旅局也補充說明，今年市府特別推出「2025臺南聖誕主題地圖」，以google map整合全市大型聖誕燈飾佈置燈區、聖誕報佳音活動及推薦拍照打卡點與遊程，遊客可以至臺南旅遊網「2025臺南聖誕燈節活動專頁」點選連結至2025臺南聖誕節慶地圖Google Map，根據地圖規劃聖誕散策路線，從光影裝置、教堂巡禮到街區小旅行都能依照節奏自由安排；主題地圖同時也結合在地店家資訊，鼓勵旅客欣賞燈景之餘，也能走進巷弄與市場體驗臺南的美食文化與人情味，讓聖誕節不只是視覺享受，更能深化城市旅遊記憶。