臺南聖誕燈節新營文化中心及綠川廊道點燈 邀市民來臺南共度佳節

南市副市長葉澤山、天主教台南總鐸長梁承恩神父、觀旅局長林國華、新營區長陳宏田及議員共同新營文化中心暨綠川廊道燈區點燈。（記者李嘉祥攝）

「2025臺南聖誕燈節－新營文化中心暨綠川廊道燈區」晚間舉行點燈儀式，副市長葉澤山代表市長黃偉哲，與天主教台南總鐸長梁承恩神父、觀光旅遊局長林國華、新營區長陳宏田，市議員蔡育輝、王宣貿及沈家鳳等各界代表共同點亮聖誕樹，與市民一起迎接聖誕佳節的到來。

點燈系列活動自下午2點開始，由聖誕甜蜜市集和愛心義賣攤位打頭陣，吸引大小朋友來挑選聖誕小禮品；晚會表演由天主教台南教區規劃精彩歌舞演出，眾所期待的聖誕樹亮燈儀式於6點30分啟燈，在眾人齊心倒數中，點亮新營文化中心廣場上的聖誕樹及兩旁的綠川水岸廊道，充滿聖誕佳節溫馨氛圍與滿滿平安祝福。

黃偉哲市長表示，為讓民眾感受節慶氣氛，市府於每年12月規劃「臺南聖誕燈節」及「臺南好Young耶誕跨年系列活動」，邀市民在溫馨氛圍中迎接新年，也盼吸引觀光客來訪，帶動地方經濟，歡迎大家來臺南跨年共度歡樂佳節。

葉澤山副市長說，今年溪北地區遭遇丹娜絲颱風等百年罕見的天災，許多家庭與產業受到影響，但在困境中卻更看見台灣社會溫暖的一面，各界紛紛伸出援手、相互扶持；今年新營文化中心聖誕主燈點亮的瞬間格外令人感動，象徵光明驅散黑暗、帶來安定與希望的力量。

觀旅局長林國華指出，今年臺南主題聖誕樹以「光」與「雲」為設計概念，象徵希望、旅程、記憶與祝福，透過新營文化中心及運河河樂燈區兩大主題燈區的呈現，打造沉浸式光影體驗；為便利民眾查詢聖誕活動及拍照打卡點，市府也特別規劃推出「2025台南聖誕主題地圖」，以google map整合全市大型燈飾區、聖誕報佳音活動及推薦拍照打卡點與遊程，旅客可依據地圖規劃個人聖誕散策路線，從光影裝置、教堂巡禮到街區小旅行都能自由安排，並在欣賞燈景之餘，走進巷弄體驗台南美食與人情味，讓聖誕節不僅是視覺享受，更能深化城市旅遊記憶。

林國華局長說，臺南聖誕跨年系列活動眾多，除預告運河河樂燈區將於12月14日點燈，當天安排敬拜詩歌、舞蹈表演及神聖點燈儀式，同時結合園遊會闖關遊戲、聖誕甜蜜市集攤位與胖卡美食餐車，讓大小朋友都能歡度周末聖誕假期；另12月24日於河樂廣場聖誕樹旁將舉辦應景的聖誕報佳音演出、12月25日在新營文化中心廣場舉辦「聖誕甜蜜市集&報佳音晚會」，整個12月都將充滿節慶熱鬧氣氛，歡迎至觀旅局官網「台南旅遊」或交通局「運轉臺南好交通」粉絲團查詢更多旅遊景點、活動，來臺南賞遊、味美食、歡度聖誕跨年佳節。