臺南聖誕燈節溪南溪北接力報佳音 聖誕星光喜樂滿城

南市觀旅局2025臺南聖誕燈節與教會團體合作，於河樂廣場聖誕樹旁及新營文化中心廣場接力舉辦報聖誕佳音系列活動，吸引眾多民眾參與。（記者李嘉祥攝）

迎接一年一度的聖誕佳節，臺南市政府觀光旅遊局規劃「2025臺南聖誕燈節」，與教會團體合作，聖誕夜於河樂廣場聖誕樹旁、聖誕節當日於新營文化中心廣場接力舉辦報聖誕佳音系列活動，透過詩歌舞蹈及音樂舞劇精彩晚會表演及熱鬧聖誕甜蜜市集，為市民與遊客帶來充滿節慶氛圍的聖誕佳節；深受歡迎的卡比胖拉大型氣偶也現身新營文化中心報佳音，大小朋友歡喜合影，留下美好冬日回憶。

今年臺南聖誕燈節溪南與溪北聖誕報佳音系列活動由南市觀旅局、福氣教會、十二石教會、新營長老教會、新營聯禱會、新營靈糧堂、新營行道會等溪南與溪北地區多個教會共同籌備，活動內容豐富多元；新營聖誕報佳音晚會由新營長老教會陳天償牧師帶領，南市觀旅局副局長鄭道立、新營區長陳宏田，以及市議員蔡育輝、王宣貿、沈家鳳均出席。

市長黃偉哲表示，聖誕佳節是每年歲末重要節慶活動，市府團隊與教會團體合作，民間企業也熱烈響應，針對各年齡層打造全市性的歲末聖誕跨年慶典，豐富活動開創城市品牌與口碑，不只營造、也滿足民眾美好的記憶與感動，未來也將持續辦理更多特色活動，打造臺南成為全年皆好遊的觀光城市。

觀旅局長林國華指出，2025臺南聖誕燈節以「聖誕星光．喜樂滿城」為主題，於全市各區展開系列活動，結合主題聖誕樹布置、報佳音晚會及聖誕甜蜜市集，希望吸引更多國內外旅客走訪臺南，認識城市的歷史底蘊、享受美食饗宴，感受臺南的溫暖人情味，也邀請國內外遊客年底到臺南走逛吃美食賞美景，體驗榮獲2025「全球百大目的地故事獎」、「亞洲8大最佳旅行地之一」，以及入選「亞洲十大街頭美食城市」的臺南。