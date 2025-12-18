臺南聖誕點燈綠川廊道節慶氣氛濃郁 歡迎遊客來賞燈順遊大新營景點

臺南聖誕燈節－新營文化中心暨綠川廊道燈區啟燈，為新營市區帶來熱鬧的聖誕氣氛，歡迎遊客來賞燈順遊大新營景點。（記者李嘉祥攝）

「2025臺南聖誕燈節－新營文化中心暨綠川廊道燈區」已於日前啟燈，為新營市區帶來熱鬧的聖誕氣氛，「南瀛草地音樂會」將接力於12月27日登場，邀玖壹壹、郭書瑤、吳汶芳、林亭翰、張羽靚等藝人演出，集結金曲樂團、療癒系女聲以及華語新生代歌手，精采可期；市長黃偉哲邀全國民眾到北台南感受別具特色的聖誕節，順遊大新營地區景點。

黃偉哲市長表示，市府團隊每年精心籌辦臺南聖誕節系列活動，透過華麗、多姿的聖誕樹、燈飾佈置，以及各式精彩表演與聖誕市集，營造獨具特色的臺南聖誕氣氛，讓市民與遊客在歲末時分都能感受節慶溫馨與歡樂，留下美好城市記憶。

觀光旅遊局長林國華進一步說明，今年臺南主題聖誕樹以「光」與「雲」為主概念，希望在冬夜中帶給大家光明、希望與節慶的幸福感，並透過新營文化中心及運河河樂燈區兩大主題燈區打造沉浸式的光影體驗，歡迎全國民眾利用周休假期規劃北臺南輕旅行，可從先至柳營區，走訪德元埤荷蘭村、尖山埤渡假村、劉啟祥美術紀念館等景點，欣賞自然風光與藝文魅力及品嚐在地特色的「鮮奶火鍋」，再到新營鐵道文化園區搭乘懷舊五分車，漫步於綠川水岸，一路串聯至「新營文化中心暨綠川廊道燈區」，沉浸於璀璨動人的聖誕燈景之中。

欣賞完璀璨聖誕燈景後，林國華局長也推薦夜間可到全國知名的白河關子嶺溫泉區放鬆泡湯並入住一晚，享受山城夜色的靜謐及品嚐在地美食甕缸雞，隔天可依興趣選擇造訪後壁區雅聞湖濱療癒森林、菁寮老街，或前往鹽水區漫遊月津港親水公園、八角樓與橋南老街，欣賞燈景之餘也走進巷弄街區，品味臺南的美食文化與濃厚人情味， 更多活動可至臺南旅遊網或臺南旅遊臉書粉絲專頁查詢。