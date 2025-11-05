臺南胡麻季四產區接力開跑 邀全民聞香體驗幸胡之味

南市長黃偉哲宣布臺南胡麻季連續三週於善化、西港、佳里及安定產區接力開跑，邀全民來聞香體驗「幸胡之味」。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲宣布臺南胡麻季連續三週於善化、西港、佳里及安定產區接力開跑，邀全民來聞香體驗「幸胡之味」。（記者李嘉祥攝）

胡麻產季到來，臺南市政府11月起連續3個週末，將分別於善化、西港、佳里及安定等產地舉辦「臺南胡麻季－幸胡之味」活動，市長黃偉哲出席於永華市政中心舉辦宣傳會，邀請民眾來選購優質且優惠的國產胡麻產品；適逢韓國貿易商拜會市府，現場也透過翻譯介紹臺南胡麻特色及品嚐多項胡麻產品，濃郁風味獲得韓商肯定。

黃偉哲市長表示，臺南為全國胡麻最大產區，不僅量多且質佳，除廣為人知的胡麻油，農會也持續開發多元化產品，從芝麻包、芝麻麵到芝麻燒賣都有，芝麻粉加牛奶、糖果，風味都非常好，希望未來能持續研發更多用途。

農業局長李芳林說，南市胡麻種植面積約1215公頃，占全台約68%，佳里、安定、善化及西港等產區農會長期推動胡麻契作及加工，保留胡麻天然香氣與風味及確保食用安全，品質優良更勝進口產品；今年胡麻季8日由善化區農會打頭陣，15日於佳里體育公園接力登場，西港區農會15、16日在後營倉庫舉辦；壓軸的安定區22日於公所西側停車場登場，各場皆有各區獨特胡麻產品展售及優惠。

李芳林局長也介紹活動當天善化場農會胡麻產品滿千元可獲得百元園遊券，還有1500百份胡麻料理土魠魚海鮮麻油麵羹免費品嘗，以及胡麻榨油、芝麻醬、棉花糖手作體驗及農特產品展售市集；佳里場有胡麻Q餅親子手作，限量胡麻香腸、麻油甜甜圈、麻油雞湯、胡麻冰淇淋免費品嘗及胡麻寶寶氣球免費送，還有在地青農及商圈等農產品展售。

西港場免費提供限量麻油雞、芝麻包子、芝麻霜淇淋等胡麻美食品嘗，農會產品滿額送限量後營統一超商熱拿鐵及手作兌換券與摸彩券，還有青農、美食及文創市集；安定場有麻油椪餅蛋、陶瓷彩繪等手作體驗及胡麻造型秀、農特產品市集，另也提供限量麻油雞飯讓民眾免費品嚐，歡迎來感受臺南胡麻香氣魅力與在地農業文化。