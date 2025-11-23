臺南胡麻季安定壓軸登場處處飄香 親子吃美食品味幸福滋味與國產胡麻魅力

南市長黃偉哲、農業局長李芳林、安定區長陳仁偉、南市農會總幹事吳嘉仁、安定農會總幹事黃彥銘等聯合為安定胡麻節揭幕，歡迎各地民眾來感受國產胡麻魅力。（記者李嘉祥攝）

臺南胡麻季產業文化活動於各產區接力登場，壓軸安定場「幸胡饗宴 相約安定」活動假日於安定區公所西側停車場登場，市長黃偉哲為活動揭幕，農業局長李芳林、民政局主任秘書楊雅苓、安定區長陳仁偉、南市農會總幹事吳嘉仁、安定農會總幹事黃彥銘及各區農會總幹事，立委林俊憲、郭國文，以及副議長林志展及議員陳碧玉、李文俊、蔡麗青均出席力挺，推薦各地民眾前來安定選購胡麻產品，感受國產胡麻魅力。

臺南胡麻季產業文化活動安定場今年以「幸胡饗宴 相約安定」為主題，現場匯聚多項胡麻農特產品展售與精彩表演，並規劃系列胡麻相關活動，包括限量麻油椪餅蛋、陶瓷彩繪手作及四健會體驗等，現場除有胡麻商品優惠外，民眾購買農會商品滿500元還可獲得摸彩券，場胡麻王子、胡麻公主繽紛登場，精采活動與好康不斷，吸引千餘人來鬥熱鬧，體驗最在地的胡麻香。

黃偉哲市長表示，胡麻在臺南有四大產區，包括安定、西港、善化，以及後來加入的佳里區，國產胡麻含水量低、油脂量高，壓製出的胡麻油更是冬令進補首選，其他加工品也是品質優良且多元，看到胡麻節活動現場吸引許多民眾，顯見臺南胡麻製品「頂港有名聲、下港上出名」，不管是麻油、清麻油或各式產品，都非常優質，歡迎各地消費者踴躍購買。

農業局長李芳林指出，南市為全台胡麻最大產區，種植面積約1215公頃，約占全台灣68%，其中安定區胡麻種植面積為93公頃；安定區農會區多年來致力推廣胡麻產業，與農民契作栽種、榨油、產銷，推出多款「芝麻安心」系列禮盒，深受消費者青睞，是歲末送禮與自用的絕佳選擇。

安定區長陳仁偉說，胡麻節活動內容多元，旨在寓教於樂，從田園到餐桌零距離呈現，透過誠意滿滿的限量免費麻油美食讓民眾感受純正的胡麻風味，除行銷在地農產，也希望帶入觀光人潮。

安定區農會總幹事黃彥銘說，為推廣在地優質胡麻，農會與區公所攜手辦理胡麻節活動，期盼讓更多消費者認識臺南胡麻的品質與風味，支持在地農產，帶動胡麻產業的永續發展，現場也提供限量品嘗券給前100名打卡上傳的民眾，也歡迎大家來胡麻花田拍照留念、逛市集，感受安定在地農產品的魅力，並把豐富好禮帶回家。