臺南胡麻季產業文化活動安定場廿二日登場 邀親子來品味國產胡麻香

▲安定區長陳仁偉、農業局科長王仁志、安定農會總幹事黃彥銘、理事長方健男、常務監事鄭惠崇及市議員余柷青、陳碧玉、李文俊、李偉智邀大家來安定品味胡麻香。（記者李嘉祥攝）

「2025臺南胡麻季產業文化活動」陸續於各產區登場，安定區公所攜手安定農會舉辦的「幸胡饗宴 相約安定」胡麻系列活動22日將於區公所西側停車場舉辦，14日並舉行造勢會，安定區長陳仁偉、農業局科長王仁志、安定農會總幹事黃彥銘、理事長方健男、常務監事鄭惠崇，以及市議員余柷青、陳碧玉、李文俊、李偉智等均出席力挺，歡迎大家來安定品味胡麻香。

安定區胡麻系列活動內容精彩，有舞台表演、胡麻農特產品展售、胡麻手作體驗活動，食農教育DIY提供限量麻油椪餅蛋及四健會體驗，還有農會農事成果展、農夫市集展售及社區特色美食，以及「安定區胡麻花田」拍照打卡活動，結合現地作物讓民眾認識胡麻；記者會現場也出現12位胡麻公主王子，以各種胡麻造型出場，超萌形象吸引目光，也為安定胡麻節揭開序幕。

市長黃偉哲表示，臺南胡麻以安定、西港、善化、佳里為大宗產區，土質適合種植胡麻，採收後經日曬、拍打、篩選，所產胡麻含水量低、油脂量高，壓製出的胡麻油品質優良，是冬令進補首選。

農業局長李芳林指出，南市胡麻產品眾多，除傳統胡麻油外，近年農會也研發推廣平時料理也可使用的「胡麻清油」及多種胡麻農特產品，將從田園到餐桌零距離呈現，活動現場還有誠意滿滿的限量免費麻油美食，讓民眾感受純正的胡麻風味，活動會場將洋溢著胡麻香。

陳仁偉區長說，安定是臺南胡麻重要生產基地，所產胡麻均經過檢驗，品質有保證，舉辦產業活動意旨在寓教於樂，現場除有胡麻王子、胡麻公主造型展，還有歷來備受好評的彩繪DIY活動胡麻陶瓷彩繪，限額300人，歡迎來現場一同體驗胡麻化裝並紀錄幸福時刻。

黃彥銘總幹事強調，農會與農民契作近50公頃，收購價一台斤160元，今年胡麻種植時無雨水，產量雖增多，但因去年無雨水產量少，價格有略高，11月起陸續開始採收至明年1月，歡迎大家來體驗胡麻滋味，也可到農會超市購買胡麻產品優惠，有限量滿額送摸彩券，歡迎來感受臺南胡麻季魅力。