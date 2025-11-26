臺南自願檢視報告(VLR) 三度獲台灣企業永續白金級評比





聯合國2015年宣布「2030永續發展目標(SDGs)」，行政院永續會2018年完成研訂「臺灣永續發展目標」，臺南市依循國際與國家趨勢，將市政計畫扣合永續發展目標架構，自2021年提出第一版臺南市永續發展目標自願檢視報告(VLR)後，每年持續更新發布， 2024年自願檢視報告呈現推動成果第三次榮獲台灣永續能源研究基金會「TCSA台灣企業永續獎-永續報告類組」最高等級白金級評比。

南市以「永續宜居大臺南」為願景，並以「豐衣足食，安居樂業」為永續發展目標，「經濟提升」、「交通提升」、「健康提升」、「環境永續」及「溫暖永續」、「文教永續」作為施政方針，逐步推動城市永續發展。

其中，在SDG 3健康與福祉方面，臺南市秉持促進市民健康的初衷，持續打造永續、樂齡、宜居的健康城市，同時因應疫情災變、氣候變遷等威脅，深化科技應用與社區連結，今年以「健康活力、臺南魅力」為主題獲得亞太宜居永續城市獎。

SDG11永續城市中，空氣污染為社會關注公共問題，南市成立「亮麗晴空懸浮微粒削減管制計畫」管制空氣品質，透過市府21局處齊力改善，針對固定、逸散、移動污染源精進相對應管制策略，藍天日數比例(AQI<101)已連續3年突破九成，113年更是創下歷史新高達到91.8%，今年也榮獲國家永續發展獎-政府機關類，將以AI導入-治理再升級，「減污」與「減排」雙軸並進作為未來願景。

市長黃偉哲表示，臺南連續3年榮獲自願檢視報告書白金級評比，是市府與市民共同落實永續發展的成果，本市將持續深化永續發展藍圖政策，打造當代和未來世代的美好家園，實踐市政做得好，市民過得更好的目標。

