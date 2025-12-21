臺南與日本加賀市交流展九谷燒繪皿跨海展出 藝術與工藝結合展現孩童創意

臺南與日本加賀市交流展九谷燒繪皿新營文化中心展出，臺南市台日文化友好交流基金會董事長李退之頒發獎狀給得獎學童。（記者李嘉祥攝）

臺南市與日本石川縣加賀市自2014年締結友好城市後持續共同舉辦交流紀念活動，今年邁入第十屆，臺日兩地小學生以「恐龍」為主題作畫，由職人燒製成九谷燒繪皿，共計209件作品入選，即日起至明年1月11日於新營文化中心雅藝館展出，21日並舉行開幕暨頒獎表揚典禮，臺南市台日文化友好交流基金會董事長李退之頒發獎狀給得獎學童，歡迎各界至現場感受孩子奇幻想像，欣賞九谷燒職人手藝作品。

今年共有73所小學1991名學生投稿，日本全國亦收件2213件作品，顯示兩地學生的熱情參與；臺南新市國小學生鄭采昀作品「昀寶和媽媽」以溫暖親情與童趣筆觸結合恐龍題材，榮獲臺南市長獎；日本則由加賀市作見小學長尾亞美作品「叢林中的戰鬥」脫穎而出；其他優秀獎及佳作作品也展現孩子豐富創意與藝術天分。

此屆九谷燒繪皿作品風格跨越寫實與創意兩大類型，包括「穿越時空」、「紅色巨龍」、「叢林裡的紅色小恐龍」等細膩描繪恐龍姿態的寫實畫作，也有「小暴龍的唱歌大賽」、「笑點恐龍」等充滿幽默與想像力的創意題材；孩子天馬行空筆觸構築出獨特的史前奇幻世界，呈現多元文化背景下對恐龍的不同詮釋。

李退之董事長表示，此項展覽以日本國家指定傳統工藝「九谷燒」為媒介，將臺日兩地小學生的原畫作品在職人的巧手下化為獨一無二的繪皿，並於兩地巡展，象徵兩市十年交流情誼的延續與深化，期透過藝術與工藝的結合，讓孩子的創意得以走進國際視野，也為市民與遊客帶來一場充滿史前想像與童心溫度的年度藝術盛事。