臺南與沖繩直航12/25正式開啟 黃偉哲迎接首批旅客

圖說：臺南與沖繩直航12/25正式開啟，打開臺南連結日本重要空中門戶。（圖片來源：台南市觀旅局提供） 繼臺南熊本航線12月23日首航，臺南直飛日本沖繩航線25日啟航！象徵臺南國際航網再度升級，並與「臺南—熊本」航線串連，全面打開臺南連結日本西南部的重要空中門戶。 首航儀式市長黃偉哲、立委陳亭妃、林俊憲、許智傑、臺南市議會議員陳皇宇、陳怡珍、沈震東、郭鴻儀、林冠維、李啓維、周嘉韋、林美燕與各立委及議員服務處代表、台灣虎航總稽核宋仲奮、臺南航空站主任楊益瑞、台江國家公園管理處長張順發、雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、各航空公司、旅行社、相關企業單位、臺南在地各觀光公協會代表等貴賓，以及首航旅客齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。 臺南市長黃偉哲表示，「臺南—沖繩」於今日開啟，沖繩是深受台灣旅客喜愛的海島旅遊勝地，而臺南與沖繩皆擁有悠久的海洋文化與歷史淵源，兩地在節慶活動、文化交流及海洋資源上均有高度連結。連同日前啟航的「臺南－熊本」航線，新航線的開通象徵臺南國際空運市場的重大突破，不只提升市民旅遊便利性，也使日本旅客更容易以臺南作為探索台灣的第一站。

廣告 廣告

圖說：臺南與沖繩直航12/25正式開啟，市長黃偉哲迎接首批旅客。（圖片來源：台南市觀旅局提供） 臺南市政府觀光旅遊局長林國華指出，「臺南—沖繩」航線由台灣虎航於每週四、日飛航，預期將成為日本及國際旅客走進臺南最便捷的空中入口。臺南擁有百年廟宇、文化巷弄、世界級美食，以及充滿生活美感的老屋空間、咖啡館與創意市集，無論是文化深度旅行或悠閒慢旅，都能找到令人難忘的城市風景。隨著航線開通，旅客可更輕鬆抵達臺南，誠摯邀請日本及全球旅客走進臺南，用腳步、味蕾與心感受這座城市的魅力與溫度。 首航儀式現場氣氛熱鬧，黃偉哲及多位貴賓於儀式後隨即迎接搭機而來的首批旅客，向大家致上最誠摯的歡迎。市府特別準備了首航紀念小物贈予每一位旅客，不僅讓旅客感受到臺南的熱情與友善，也期待更多日本及國際旅客藉由這條便捷航線探索臺南的古蹟、美食與文化魅力，體驗一段難忘的旅行記憶。

圖說：臺南與沖繩直航12/25正式開啟，市府特別準備了首航紀念小物贈予旅客，讓旅客感受到臺南的熱情與友善。（圖片來源：台南市觀旅局提供） 觀旅局表示，市府將持續爭取更多國際航線與交流機會，讓世界看見臺南的文化底蘊、創新能量與友善熱情。期待未來能有更多國際旅客透過便捷航網走進臺南，體驗這座城市的獨特魅力。 「臺南市政府觀光旅遊局廣告」

更多品觀點報導

《流光藝境》首展 12/25高雄駁二登場 以科技藝術打造多感官沉浸式體驗

高雄115年公告土地現值、地價小幅調整 整體稅負影響有限

