臺南舞蹈才藝班聯合展 舞碼編排舞台燈光全面升級

▲南市教育局長鄭新輝與永仁高中國中部、中山國中、永康區復興國小及進學國小4校舞蹈班校長與學生拍攝聯合展宣傳片。（記者李嘉祥攝）

「逐光肆舞」臺南市114學年度舞蹈藝才班聯合展將於1月9日及10日於臺南文化中心演藝廳舉辦，教育局長鄭新輝並率領永仁高中國中部、中山國中、永康區復興國小及進學國小4校舞蹈班校長與學生拍攝宣傳影片；今年舞展採二場接力演出形式規劃，舞碼編排與舞台燈光全面升級、創意十足，勢必帶給觀眾嶄新的視覺震撼，精彩可期。

市長黃偉哲表示，南市4校舞蹈藝才班每年攜手辦舞蹈聯合展已成為舞蹈教育界重要盛事，歷年廣受關注，往往場場爆滿、一票難求；此次聯合展宣傳影片由承辦學校永康區復興國小統籌規劃，展現舞蹈教育長期耕耘的成果與孩子在藝術學習中的成長與自信，讓表演藝術更貼近生活，為城市注入文化活力，邀請市民共襄盛舉，來欣賞孩子們的精湛舞藝。

教育局長鄭新輝指出，市府長期深耕藝術教育，整體學習風氣蓬勃發展，表演藝術在中學階段已成為重要學習內容，國小則以藝術領域統整教學為基礎，近年來學校也將藝術領域細分為音樂、視覺藝術及表演藝術教學，積極辦理校內外藝術成果發表活動，提供學生多元展演舞台，讓孩子在實際參與中累積美感素養與藝術學習經驗；今年4所學校連續2場次將表演24齣舞碼，練習過程艱辛，歡迎把握機會來大飽眼福。

中山國中校長陳威介說明該校舞蹈班成立42年，在專業師資長期耕耘下培育眾多優秀舞蹈人才，此次展演呈現多元風格作品，融合中國古典舞、現代舞、芭蕾與武術元素，其中《擺渡．人》與《清和弄飛鳶》榮獲114學年度臺南市學生舞蹈比賽特優第一名，學校也持續營造多元學習環境，讓學生在舞蹈藝術中展現天賦與獨特風采。

進學國小校長李添旺說，該校舞蹈班自民國74年成立，每年參與年度舞展、全國學生舞蹈比賽及各類藝文活動屢創佳績，今年展演呈現六支多元風格舞碼，融合傳統與現代、自然與奇幻、民俗與功夫，展現孩子創意與舞蹈才華；其中民俗舞《颯步山行》榮獲全市舞蹈比賽特優，展現卓越成果與表演魅力。

永仁高中校長余月琴說，國中部舞蹈班歷年於舞蹈競賽表現亮眼，曾榮獲古典舞及現代舞雙特優殊榮，升學表現亦優異，在專業教師的引導下充分發揮個人舞蹈特質，展現班級卓越成果及藝術教育成效，此次將以《橘時．花信》揭開序幕，並呈現芭蕾舞《Walpurgis night》、東方武舞《傾城之勢》及當代舞《無聲的刺》、《After Midnight》，展現多元舞蹈風格與創意。

永康復興國小校長張慧芬說，舞蹈班成立於民國73年，提供專業教室與多元課程，兼顧學術與術科發展，學生歷年參與全國及全市舞蹈比賽屢獲佳績，曾榮獲傳統藝術比賽創意藝陣、武術雙特優；其中作品《百豔千姿荷花龍》更入選公共電視演出；今年舞展由三至六年級學生帶來芭蕾、民俗舞、啦啦隊舞及榮獲特優的古典舞《雲起刀鳴撼雲霄》，展現創意與技巧。