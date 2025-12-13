臺南萌市力 十大超偶合體亮相

臺南十大萌系吉祥物曾文願景園區首度合體陪孩子同樂，南市長黃偉哲、觀旅局長林國華歡迎親子來體驗臺南可愛「萌市力」。（記者李嘉祥攝）

臺南市觀光旅遊局主辦的葫蘆埤玩埤一夏系列活動「二○二五超偶聯盟臺南萌市力」十三日於麻豆曾文市政願景園區登場，十位超人氣吉祥物首次合體亮相，吸引大批親子追星；市長黃偉哲、觀旅局長林國華，麻豆區長楊政舉聯合為活動開幕，歡迎來與吉祥物互動，體驗可愛「萌市力」。

活動現場設置泡湯版魚頭君、菜奇鴨、卡比胖拉、巷仔Niau與元氣萊恩五座大型氣偶，還有二座大型遊戲氣墊，吸引親子排隊放電；黃偉哲市長穿梭市集品嚐當季菱角等臺南美食。

黃偉哲市長表示，此次活動集結活力魚頭君、菜籃仔、大員與甜甜、動保大使豆哥與凱娣、喜愛閱讀的蛙寶、考古專門的KOKO、運動型男統一獅萊恩、以及象徵臺灣特有種的灰熊熊等十位臺南超人氣萌星，象徵臺南多元文化與豐沛能量，期透過趣味競賽與近距離互動讓孩子玩得開心，也讓家長感受臺南創意與活力。

林國華局長指出，活動現場推出以吉祥物為主角打造趣味競賽活動，展現臺南萌星魅力，特色市集有各項美食與手作，還有街頭藝人演出，完成趣味闖關四項任務可獲得市集券，增添參與度與活動樂趣。

林國華局長也預告臺南聖誕燈節十四日晚間將於安平河樂廣場點燈，並推出園遊會、闖關遊戲、聖誕市集與胖卡美食，另廿四日將於河樂廣場舉行平安夜報佳音、廿五日於新營文化中心廣場辦理「聖誕甜蜜市集及報佳音晚會」，歡迎親子踴躍參與，更多旅遊與活動資訊可至臺南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。