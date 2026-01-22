臺南藏金閣新品亮相 1/24特賣專區限量登場





農曆新年前夕，臺南市政府環保局將於1月24日上午8時至12時，在藏金閣1館舉辦新春拍賣活動。現場除既有拍賣項目外，特別規劃新品特賣專區，一次推出多款全新完成的循環創意商品，提供民眾年節採購兼顧實用與設計感的新選擇。

環保局表示，本次新品以回收木料及紡織邊角料再設計製作，皆為近期完成的全新作品，品項包含牛皮貝殼包、童玩沙包袋、八角隔熱墊與杯墊、鳳凰花提袋及行動電源套，採用復古花布、素色拼接或印花再製，適合日常使用與送禮。

其中童玩沙包袋內含6個小沙包，適合親子同樂；行動電源套兼顧保護與便利；杯墊與布製小物以趣味圖樣展現再生素材的實用性。全系列皆為限量商品，售完為止。

環保局長許仁澤表示，為鼓勵民眾優先選購新品，活動當日同步推出「藏金『馬』尚優惠」，凡當日購買指定新品，或攜帶過往購買之藏金閣商品(非當日購買)回娘家，即可享有半價加購指定暢銷小物優惠，實際優惠內容以現場公告為準。

除新品特賣外，現場並有再生家具與二手腳踏車拍賣；戶外平價家具區至2月13日前推出「買1送1」（2件取價低者免費）。同時舉辦「知足藏樂二手免廢市集」及闖關活動，民眾完成任務可獲金幣，於市集兌換或以物換物，促進物品延續使用。

活動現場亦結合「舊鞋救命」快閃募集、免費借用廚餘堆肥桶及指定回收物兌換回饋品。當日下午於藏金閣2館有場故事屋活動-「誰吵醒了威爾森」，邀請親子踴躍前往，跟著威爾森展開碳原子的驚奇循環之旅。

