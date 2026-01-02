臺南虎頭埤假日提供免費導覽 帶領遊客探訪秘境深化旅遊體驗





臺南市虎頭埤風景區擁有豐富的人文歷史故事及迷人的山光水色風光。為提供遊客能深入了解虎頭埤的歷史及生態，園區從107年起提供假日志工導覽解說服務，透過「新化神社遺構導覽活動」，由專業志工帶領民眾深入認識新化地區珍貴的日治時期歷史遺跡，透過實地走讀，讓參與者更貼近新化及虎頭埤開發的文化脈絡與時代記憶。

虎頭埤風景區的志工導覽服務，在每週六日及國定假日皆有定點提供解說服務，有上午及下午場次或團體事先來電預約的特約場次，地點在虎頭埤迎賓廣場，每場約30分鐘，帶領大家前往新化神社舊參拜道，包括鳥居、御神橋、拜殿、本殿、社務社及地下神明避難所等遺構參訪。新化神社遺構，透過導覽活動，志工們希望以淺顯易懂的方式，介紹新化神社的歷史背景、建築特色及其在地方發展中的角色，讓不同年齡層的民眾都能有所收穫。未來也將持續配合市府政策，規劃更多虎頭埤風景區內的主題導覽，深化文化及生態教育功能。

想要體驗新化地區自然與歷史的優質旅遊行程，市府建議遊客搭乘台灣好行「168虎埤老街線」，每日14班，串聯新市火車站、新化老街及南168線各景點，包括新化果菜市場、虎頭埤風景區、新化林場、大坑休閒農場等知名景點。推薦除了虎頭埤風景區之外，還可以到新化老街感受日式巴洛克風格的建築風貌，再到南168線沿線景點像是林家花園、瓜瓜園地瓜生態故事館、二寮觀日亭等特色景點。也別忘記品嘗最在地的特色產品，像是虎頭埤必吃的三溫暖茶葉蛋、新化地瓜、米其林美食「王家燻羊肉」、「蓮霧腳羊肉湯」及新化區長帶路推薦的「泰香餅舖」、「姑姑茶葉蛋」、「吉野村現烤蛋糕」等多元美食。

