臺南虱目以待 好味登場

▲南市長黃偉哲、農業局長李芳林宣布與五家飯店業者協力推出臺南優質虱目魚為主題的料理，歡迎把握機會來臺南品嚐。（記者李嘉祥攝）

今年丹娜絲風災重創臺南市養殖漁業，為提振地方經濟，並重新擦亮「虱目魚王國」招牌，臺南市政府農業局特辦理「虱目以待好味登場」系列活動，與轄內五家飯店業者協力推出以在地虱目魚為主題食材的料理，市長黃偉哲、農業局長李芳林昨（十七）日於宣傳會中敲鑼宣布活動開跑，期盼透過美味佳餚提升臺南虱目魚的品牌價值。

黃偉哲市長表示，英國TimeOut雜誌票選臺南為亞洲十大街頭美食城市第六名，是全台唯一入選；虱目魚是臺南代表性街頭美食，包括魚皮、魚肚、魚鰭及魚腸都是令人垂涎三尺的好味道；虱目魚經過處理去刺，由飯店主廚融入巧思後登上大雅之堂成為美饌，歡迎大家於活動期間來臺南品嚐最在地最美味也最新潮的虱目魚料理。

李芳林局長指出，臺南為全台虱目魚重鎮，養殖面積約三千五百餘公頃，集中於七股、安南、北門、學甲及將軍等區，年產量近二點三九萬公噸，全國第一，從養殖、加工到餐飲通路，有完整產業鏈，發展出獨特的虱目魚文化。

李芳林局長強調，為推廣臺南虱目魚的豐腴美味，市府自即日起至十二月十五日止與台南台糖長榮酒店、禧榕軒大飯店、台南維悅酒店、台南大員皇冠假日酒店、台南老爺行旅等五家飯店合作，推出以虱目魚為主題設計的菜品，包括府城虱目魚希臘沙拉、避風塘虱目魚柳、虱目魚鬆蛋糕、府城牛奶魚燒賣、鼓汁虱目魚豆腐堡等，期望吸引人潮刺激買氣，進而帶動整體產業發展。