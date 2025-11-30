臺南虱目魚產業文化主題活動再現安南四草大眾廟 邀民眾品嚐漁香支持漁民

臺南虱目魚產業文化主題活動第二場次於安南四草大眾廟登場，邀民眾品嚐漁香支持漁民。（記者李嘉祥攝）

「2025臺南虱目魚產業文化主題活動」繼11月16日於北門南鯤鯓代天府前闖場接幕後，30日於安南區四草大眾廟辦理第二場產業文化活動，有虱目魚特產市集、食漁教育體驗、虱目魚摺紙及創意彩繪、台江觀光船遊程等，串聯在地產業與文化觀光，從美食、知識到體驗，讓民眾在遊憩中了解虱目魚的產業價值，進而支持在地漁民。

農業部漁業署主任秘書陳汾蘭介紹虱目魚產業發展背景，南市農業局簡任技正張順得也說明「2025臺南虱目魚產業文化活動」相關信息，並與立委、議員聯合舉行活動啟動儀式。

市長黃偉哲表示，虱目魚是臺南最具特色的漁產，400年來與府城的歷史文化互相結合，多元料理方式展現臺南人對美食的講究；「2025虱目魚產業文化活動」於南鯤鯓代天府開幕後來到古稱北汕尾的四草，邀台灣蔡虱目魚品牌大家長蔡明淵提供虱目魚粥及虱目魚丸湯與現場民眾一同分享，同時也規劃現場展售、食漁教育與飯店入菜，期望擴大市場提升經濟與觀光價值，歡迎民眾前來體驗虱目魚的多重滋味。

農業局長李芳林說，此次虱目魚產業文化活動規劃三大好康活動，虱目魚特產市集邀臺灣蔡虱目魚、第一漁權會合作社、和畝水產、南市漁業產銷班第19班等優質虱目魚商家展售虱目魚粥、虱目魚香腸、魚丸、魚酥、魚丸、魚鬆捲心酥等漁產加工品，活動現場同時有「集點活動」，於「虱目魚特產市集」任一攤位消費成功即可獲得蓋章，湊滿2個章即可換取虱目魚粥或虱目魚丸湯。

食漁教育體驗邀和畝水產漁青涂欣儀帶來虱目魚摺紙DIY與創意彩繪，讓小朋友觀察魚體外型，感受漁村文化與美感創作的結合，並透過基本的虱目魚小知識教育向民眾介紹虱目魚外型特色、生活環境與在地養殖文化，完成所有活動的小朋友，可以把自己完成的虱目魚摺紙作品帶回家；另台江觀光船遊程報名成功後，可以報名費參加四草大眾廟台江觀光船遊程並獲得市集券，能在虱目魚特產市集使用，有食閣有掠，參與民眾反應熱烈。

李芳林局長指出，除主題活動外，市府也與臺南市農會攜手臺南台糖長榮酒店、老爺行旅、臺南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店與臺南維悅酒店合作推出「虱目魚入菜」活動，活動時間至12月15日止，歡迎民眾於期間內至5家飯店大啖虱目魚料理。