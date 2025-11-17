臺南虱目魚產業文化主題活動南鯤鯓登場 親子透過市集、學堂、教育體驗瞭解產業面貌

南市長黃偉哲、農業局長李芳林為「臺南虱目魚產業文化主題活動」開場，歡迎各界來品味臺南專屬虱目魚文化。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲、農業局長李芳林為「臺南虱目魚產業文化主題活動」開場，歡迎各界來品味臺南專屬虱目魚文化。（記者李嘉祥攝）

為推廣臺南在地漁業品牌，臺南市政府農業局於北門區南鯤鯓代天府前廣場舉辦「臺南虱目魚產業文化主題活動」，以特產市集展售、虱目魚小學堂、食魚教育體驗及彩繪等方式呈現虱目魚產業多元面貌，讓民眾在手作玩樂、美食品嚐中了解虱目魚的產業價值。

市長黃偉哲表示，虱目魚營養豐富、全身都是寶，早期是臺南西部沿海許多民眾及漁民生計來源，過去因多刺料理不易，加工技術提升後已能做到去刺、冷鏈保鮮，提升市場競爭力，希望透過產業文化主題活動、食漁教育與飯店入菜等合作方式持續擴大市場。

廣告 廣告

農業局長李芳林說明虱目魚特產市集邀順慶海產、第一漁權會合作社、和畝水產等多家優質虱目魚品牌擺攤，推出虱目魚粥、香腸、魚丸、捲心酥等特色商品；現場也規劃「集點活動」，至攤位消費蓋滿二個章即可兌換虱目魚粥或虱目魚冰；食漁教育體驗邀穩芳行漁青陳芳婷帶來虱目魚摺紙體驗，向民眾介紹虱目魚外型、習性與臺灣特有的魚塭文化。

李芳林局長指出，市府亦與台南台糖長榮酒店、老爺行旅、台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店與臺南維悅酒店合作推出「虱目魚入菜」活動，自11月16日起至12月15日止可至合作飯店品嚐融合創意與在地漁產的特色料理；另也預告第二場虱目魚主題活動將於30日在安南區四草大眾廟登場，有農特產市集、虱目魚小學堂、食漁教育體驗與彩繪虱目魚等活動，歡迎來品味臺南專屬的虱目魚文化。