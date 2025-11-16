臺南虱目魚產業文化活動南鯤鯓代天府登場力推在地漁業品牌

市長黃偉哲與南鯤鯓代天府董監事品嘗虱目魚料理，直呼美味，盛讚活動成功展現臺南漁業特色。（圖片提供／台南市政府)

為推廣臺南在地漁業品牌，臺南市政府農業局於十六日在北門南鯤鯓代天府前廣場舉辦「2025臺南虱目魚產業文化活動」，透過市集展售、體驗教學與文化互動，呈現虱目魚產業特色。現場設有虱目魚市集、虱目魚小學堂、食漁教育及彩繪體驗，民眾可在遊玩、品嚐與認識中，深入了解虱目魚對臺南漁村文化與經濟的重要性。

市長黃偉哲表示，虱目魚「全身都是寶」，隨著去刺技術與冷鏈運輸進步，烹調更便利、市場競爭力也大幅提升。他期望透過活動、市集及飯店合作，拓展虱目魚市場並帶動觀光。

農業局長李芳林指出，今年「虱市集」邀集順慶海產、第一漁權會合作社、和畝水產等品牌，推出虱目魚粥、香腸、魚丸、魚鬆捲心酥等特色商品；活動並設有集點兌換虱目魚粥或虱目魚冰，增添趣味。

食漁教育體驗則由穩芳行漁青陳芳婷帶來「虱目魚摺紙」教學，向大小朋友介紹虱目魚的外型、習性及臺灣魚塭文化。完成所有活動的小朋友還可獲得「虱目魚小小推廣大使」貼紙或證書，留下紀念。

學甲、北門、將軍區皆為虱目魚盛產地，三區區長全程參與，力推在地漁產。學甲區長張明寶表示，虱目魚是臺南沿海文化最具代表性的漁產，希望透過活動讓更多人看見漁民的辛勞與智慧。北門區長林建男指出，此次在南鯤鯓舉辦主題活動，象徵地方文化與產業的結合，也期盼帶動更多遊客走進沿海社區。將軍區長張介軍則分享，將軍漁港是重要產區之一，歡迎民眾到沿海各地品嚐最新鮮的海味，感受臺南漁村魅力。

李芳林補充，市府與台南台糖長榮酒店、老爺行旅、台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店及臺南維悅酒店合作推出「虱目魚入菜」活動，自11月16日至12月15日止，民眾可品嚐融合創意與在地漁產的特色料理。

第二場虱目魚主題活動將於11月30日（星期日）在安南區四草大眾廟登場，活動同樣精彩，包括農特產市集、虱目魚小學堂、食漁教育體驗及彩繪虱目魚等，歡迎民眾踴躍參與，一起品味臺南獨有的虱目魚文化。來賓還包括南鯤鯓代天府總幹事侯賢名及全體董監事、北門區各里里長，以及各級民意代表助理，共同到場表達支持。