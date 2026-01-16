臺南蜜棗個大香甜多汁 農業局推薦當季優質水果介紹多種新吃法

臺南蜜棗進入採收期，農業局全力行銷，邀產區區長、農會、果農推薦正當季的優質蜜棗及介紹多種新吃法。（記者李嘉祥攝）

臺南蜜棗是春節吉祥水果，口感清脆香甜，深受內外銷市場喜愛，目前正式進入採收期，臺南市政府農業局特舉辦推薦會，南化區長徐全立與農會主任林宜珍、玉井區長顏振羽、楠西區公所主任秘書羅朝勝、南市農業局農產行銷科長馮秋蓉、臺南農產運銷公司黃惠珠、安心棗園農友林一夫及林成發父子檔推薦當季的臺南優質蜜棗及介紹多種新吃法。

市長黃偉哲表示，臺南蜜棗種植面積約269公頃，年產量4400餘公噸，主要集中於玉井、楠西、南化等地，每年12月至隔年3月為產季，現在正是選購蜜棗時節，個大香甜多汁，且富含維生素C、B群及鉀、鈣、鎂等多種礦物質。

農業局長李芳林說，南市蜜棗品種多元，有雪麗、三木、中葉、珍愛、珍蜜等，可穩定銜接產期；去年楠西地震即將屆滿週年，當初受損的蜜棗園已重整園區迎來豐收，目前正值採收高峰，市府會持續投入產地輔導、品質分級與品牌行銷，媒合通路提升產品附加價值。

安心棗園第二代、全國百大青農林一夫也介紹新推出的新蜜王、雪麗等特色品種與不同規格包裝，常尚未上市就被訂購一空；第一代林成發說，去年地震時蜜棗即將採收，一夜之間損失近百萬元，幸好今年迎來豐收。

林宜珍主任說，南化蜜棗果實飽滿、口感清脆，農會推出當季嚴選三公斤蜜棗禮盒。另臺南農產運銷公司亦提供蜜棗禮盒及水果組合禮盒。

馮秋蓉科長也呼籲民眾把握產期，透過實體或網路平台選購優質臺南蜜棗，以實際行動支持在地農民，為臺南農業注入活力。