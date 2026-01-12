臺南蜜棗揚名國際 首銷新加坡

臺南蜜棗首銷新加坡，市長黃偉哲、農業局副局長吳威達特至玉井聯興合作社關心出口外銷作業。（記者李嘉祥攝）

▲臺南蜜棗首銷新加坡，市長黃偉哲、農業局副局長吳威達特至玉井聯興合作社關心出口外銷作業。（記者李嘉祥攝）

臺南蜜棗今年首度外銷新加坡，首批鮮果昨（十二）日正式出貨，為臺南農業外銷再下一城，市長黃偉哲、農業局副局長吳威達特至玉井聯興合作社關心出口外銷作業，肯定農民以清甜爽脆、果形飽滿高品質蜜棗並打進國際市場，也會持續為臺南鮮果農產開拓更多海外商機。

黃偉哲市長表示，很多人以為冬天生產的水果種類有限，事實上臺南一年四季盛產各式鮮果，冬季也有多樣選擇且適合年節送禮；此次外銷的臺南當季水果包含蜜棗、芭樂、百香果及洋香瓜，感謝冠森蔬果生產合作社與果農及通路商努力為農民爭取更好收益，也讓臺南水果揚名國際，並期盼之後春天的鳳梨、夏天的芒果、秋天的文旦及冬季的哈密瓜都能持續拓展海外市場。

廣告 廣告

農業局長李芳林指出，市府持續推動農產品國際化，透過產地輔導、品質把關與通路媒合，協助在地優質農產外銷國際；得利於氣候條件與栽培技術，臺南蜜棗甜度高、口感細緻，深受消費者青睞，此次成功外銷新加坡顯示南市農產已具備穩定供應及國際市場競爭力，會持續輔導農民提升產能及擴大國際通路，維持穩定外銷量能。

吳威達副局長說，次蜜棗外銷新加坡由冠森蔬果生產合作社統籌集貨，由楠西區青農林一夫「安心棗園」負責主要生產來源，同時結合多元品項共同拓展市場，其中左鎮區農會供應百香果、聯興青果生產合作社出口芭樂並負責分級與出口作業，透過冷鏈物流機制每週空運到貨確保風味符合高端市場需求，也展現農產跨單位整合外銷成果。