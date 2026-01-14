臺南蜜棗與特色農產齊聚臺北 茶樹精油亮相花博農民市集

接近農曆年節，正是品嚐蜜棗的最佳時節。臺南市南化區為國內知名蜜棗產地，以果實大顆、清甜脆口、多汁聞名，有「臺灣青蘋果」美譽。執行單位台北市農會邀請臺南市農會及轄區優秀農友北上參與的「臺南市蜜棗暨農特產品展售活動」，將於本週末（1月17日至18日）在臺北花博農民市集熱鬧登場，邀請民眾一同品嚐來自臺南的鮮甜滋味。

台南蜜棗

臺南市南化區因日夜溫差大、日照充足、空氣清新，加上曾文水庫提供穩定且充足的水源，造就蜜棗甜度高、水分足、果肉細緻的優良品質，口感脆甜多汁，因而有「爆漿蜜棗」之稱。主要栽培品種包括「雪麗」與「珍蜜」等，深受消費者喜愛，喜愛蜜棗的饕客千萬不容錯過。

南化精油

本次活動，臺南市農會特別邀請青年農民張展旗蒞臨花博農民市集，現場分享並介紹臺灣自產的茶樹精油。張展旗因返鄉照顧長輩，回到南化區西埔老家投入農業，選擇栽種澳洲茶樹，正是看重其全株可利用的永續特性，萃取精油後的原料可回歸土壤，完整融入自然循環。

南化精油

張展旗從種植、萃取到灌溉用水，皆通過無毒、無重金屬及無農藥等多項檢測認證，產品純淨自然，氣味清新溫和、不刺鼻。以家鄉命名創立「西埔坊」品牌，推出精油、純露及香皂等系列產品，誠摯邀請喜愛精油的民眾於週末前往花博農民市集體驗選購。

臺南著名的越月米口感Q彈香軟，本週來到花博農民市集就可買到

後壁糙米香

此外，活動亦集結多項臺南在地特色農產品共同展售，包括六甲區農會出品的越光米、後壁區農會的糙米米香、下營區農會的A級黑豆蔭油，以及東山區農會精選咖啡等，品項多元，滿足消費者對健康、美味與地方特色的期待。

下營黑豆蔭油

台南東山咖啡

本週末不妨走訪花博農民市集，感受臺南農業的豐饒魅力，選購優質農產，為生活增添一份來自南國的甜蜜滋味。

花博農民市集拱門

臺北花博農民市集位於臺北市中山區玉門街 1 號，捷運淡水信義線圓山捷運站 1 號出口，更多活動內容介紹，歡迎至Facebook粉絲專頁「台北花博農民市集」查詢，或至臺北花博農民市集官網(https://www.expofarmersmarket.gov.taipei/)查詢。 (臺北花博農民市集營業時間為每周六、日早上10：00至晚上18：00)