臺南衛政考評榮獲13項全國大獎 黃偉哲表揚勉勵團隊持續精進健康照護服務

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臺南衛政考評榮獲13項全國大獎，市長黃偉哲於市政會議公開表揚，肯定衛生局長李翠鳳所率衛生團隊及相關單位努力。（記者李嘉祥攝）

▲臺南衛政考評榮獲13項全國大獎，市長黃偉哲於市政會議公開表揚，肯定衛生局長李翠鳳所率衛生團隊及相關單位努力。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府衛生局於中央各項衛政及防疫考評表現亮眼，於「115年度第1次衛政及社政首長聯繫會議」、「115年度全國保健會議」及「115年全國防疫業務聯繫會議」中獲頒13項全國性獎項；市長黃偉哲9日於市政會議公開表揚，肯定衛生局長李翠鳳所率衛生團隊及相關單位長期投入健康促進、防疫及照護工作成果，也期許持續精進各項衛生福利服務，朝六都最佳目標邁進。

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黃偉哲市長表示，在六都競爭激烈情況下能獲得13項獎項肯定相當不容易，這些成績反映出市府團隊長期深耕公共衛生及健康照護工作努力成果，也展現臺南推動健康城市的具體成效，感謝衛生局團隊及第一線同仁付出，無論是健康促進、疾病防治或長照服務，都投入大量心力守護市民健康。

黃偉哲市長指出，在13項獲獎中，南市在防疫、保健等多項業住名列六都第一，在地方衛生機關業務考評綜合獎也拿到六都第二名，顯示南市在公共衛生領域已建立良好基礎，也期許未來持續精進，除加強健康促進及疾病預防外，也要持續完善長照與照護服務體系，提供市民更完整的健康照顧。

衛生局長李翠鳳說，此次獲獎涵蓋防疫、保健、心理健康、口腔健康及長期照顧等面向；其中口腔健康業務自112年納入考評後已連續2年獲得六都第一；在菸害防制推動、高齡友善社區、成人預防保健、B、C型肝炎篩檢、HPV疫苗接種、癌症篩檢追蹤等多項指標，也獲中央肯定。在防疫工作方面，臺南持續推動COVID-19及流感疫苗接種，65歲以上長者COVID-19疫苗接種率獲六都第一；結核病防治、肺炎鏈球菌疫苗接種及流感疫苗推動等工作亦獲中央表揚，展現提升群體免疫力及守護高風險族群健康上的努力成果。

李翠鳳局長強調，未來會持續強化健康促進、疾病防治及長期照顧服務，打造更完善的健康照護環境，朝健康宜居城市目標穩健邁進。