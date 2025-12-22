臺南衛生局展現114年度最強健康成績單！

▲衛生局年終記者會李翠鳳局長致詞。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市政府衛生局今(22)日舉辦「114年終業務成果發表記者會」，以「食藥醫療齊安心、職能培力心臺南」為主軸，公開今年在食藥安全、醫療照護、檢驗量能與心理健康等面向的亮眼成果，展現臺南打造「更安心、更健康」城市的堅強實力。

食藥安全再升級，133家餐飲衛生優良認證、社區藥局送藥到家：衛生局於稽核實務上持續推行智慧稽查系統，截至今年已涵蓋13大業務及55種電子表單。今年總計完成24,133次智慧稽查，節省紙張約5萬7千張及作業時間1,139小時，提升稽查效率，實踐環保理念。為強化業者自主管理知能，今年辦理15場食安宣導說明會，共吸引1,250人次參與；同時舉辦食安論壇，促成產官學跨域交流。本年度共有133家餐飲業者取得「餐飲衛生優良認證」。藥事照護方面，攜手35家社區藥局藥師投入到宅、定點及機構的送藥服務，並辦理38場用藥安全宣導，累計1,184人次參與，協助市民提升用藥知能、守護居家健康。

檢驗量能領先全國，持續卓越檢驗服務：本局持續擴增自主檢驗項目，今年度達到1,353項(較去年增加22項)，涵蓋食品成分、重金屬、微生物及疾病檢驗等領域，皆通過TFDA、TAF與CDC等專業認證，今年度新增項目含茶葉、牡蠣重金屬多重元素分析、牡蠣物種鑑別檢驗等，其中牡蠣物種鑑別檢驗更是六都唯一檢驗項目，展現本局檢驗專業的領先地位，面對市民食安關注，本局主動至市場發放食品簡易檢測試劑，並提供試劑給教育局，協助市民與校園把關食材安全。

假日輕急症中心成效亮眼，看診量六都第一：為紓解假日急診壅塞，衛生局響應中央政策推動「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」計畫，全國共13家UCC醫院，本市由永川醫院自11月2日率先啟動試辦後，11月每周之看診人數約150人，看診量遠多於其他縣市，居六都第一，期盼推行UCC讓急救責任醫院能專注重症救治，提升醫療效能與市民就醫品質。

心理健康與職能培力雙軌並進，打造更友善的支持網絡：衛生局積極強化社區心理衛生服務，至今已成立5處社區心理衛生中心，建置1里1專責制度，提供更可近的心理支持服務，同時推動「好心情健康工作坊」，與精神復健機構合作，以實務訓練方式協助精神康復者建立技能，包括居家整理(今年共辦理440場次，累計1,396人次參與)、烘焙訓練(今年共辦理31場次，累計220人次參與，更有3人成功考取證照)及洗車(今年共辦理3場次，累計27人次參與)等，協助考取證照、媒合庇護職場，同時舉辦多元交流活動，強化其社會連結。

打造宜居健康城市，臺南持續向前：衛生局表示，未來將持續銜接中央政策並深化在地服務，在食安、醫療、檢驗與心理健康等面向持續升級，以科技與專業為市民健康把關，攜手打造更健康、永續、宜居的臺南。

▲衛生局展現今年榮獲18個獎項的成果。