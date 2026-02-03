臺南補教協會歡慶成立30週年 冠蓋雲集

南市補習教育事業協會舉行「臺南補教．三十榮耀」年終活動，慶祝協會成立30週年及舉行榮耀授證儀式，表揚致力教育公益及推動會務有功會員。（記者李嘉祥攝）

臺南市補習教育事業協會於安平區福爾摩沙遊艇酒店盛大舉行「臺南補教．三十榮耀」年終活動，除慶祝協會成立30週年，並舉行榮耀授證儀式，表揚長期致力於教育公益及推動會務有功會員，現場也交流後疫情時代的補教產業升級路徑和導向，落實資源共享理念，同時進行公益永續承諾，重申持續推動弱勢學生扶助計畫，回饋社會，展現臺南補教團結一心、和諧打拼信念，將攜手為在地學子打造優質的學習環境。

南市補教協會年終活動現場冠蓋雲集，南市長黃偉哲、教育局長鄭新輝、社會局代表，以及創會理事長、榮譽理事長、輔導理事長，中華民國補教總會及15個縣市理事長和理監事幹部、友會以及20位關心教育領域的民代均出席，共同齊聚見證協會重要里程碑。

南市補教協會理事長洪嘉鴻表示，30年是一段漫長而輝煌的歷程，協會從創立至今始終扮演政府與業者之間的溝通橋樑，不斷推動教學品質的優化；「三十榮耀」屬於每位在教育前線默默付出和耕耘的夥伴；站在30週年新起點，協會將秉持「專業、互助、互信」核心價值，持續強化校園安全、法規宣導及師資培訓，與各界菁英攜手共同守護臺南學子的榮譽感和競爭力。

副理事長劉修甫強調，補教業不僅是正規教育的堅實後盾，更是學子多元學習的重要場域，未來協會將持續以數位轉型與創新思維來導入教學並協助會員在快速變遷時代保持競爭力。