臺南補教協會盛大舉辦『臺南補教・三十榮耀』活動

臺南市補習教育事業協會三十週年，表揚長期致力於教育公益及推動會務有功人員。(臺南市補習教育事業協會提供)

記者蔣謙正／台南報導

臺南市補習教育事業協會一日於安平區福爾摩沙遊艇酒店盛大舉行『臺南補教・三十榮耀』年終活動。本次盛會不僅慶祝協會成立三十週年，更展現了臺南補教『團結一心・和諧打拼』共同為在地學子打造優質的學習環境。

協會歷屆理事長持續推動弱勢學生扶助計畫，回饋社會。(臺南市補習教育事業協會提供)

臺南補教協會慶祝成立三十週年，宴會現場冠蓋雲集，隆重熱烈，有重量級貴賓南市大家長黃偉哲市長、教育局鄭新輝局長等，創會理事長林進榮、榮譽理事長林義德、張簡永祥、徐桂香、方俊尹和輔導理事長黃譯鋒親臨外，還有中華民國補教總會及十五個縣市理事長和理監事幹部等，更有二十位關心教育領域的民代們共同齊聚見證協會重要里程碑。

理事長洪嘉鴻在致詞中表示，三十年是一段漫長而輝煌的歷程，協會從創立至今，始終扮演著政府與業者之間的溝通橋梁，並不斷推動教學品質的優化。這份『三十榮耀』屬於每一位在教育前線默默付出和耕耘的夥伴們。

副理事長劉修甫在受訪時也強調，補教業不僅是正規教育的堅實後盾，更是學子多元學習的重要場域，未來協會將持續數位轉型與創新思維來導入教學並協助會員在快速變遷的時代保持競爭力。

臺南市補習教育事業協會表示，站在三十週年的新起點，協會將秉持『專業、互助、互信』的核心價值，持續強化校園安全、法規宣導及師資培訓，更與市府及各界菁英攜手來共同守護臺南學子的榮譽感和競爭力。