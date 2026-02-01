臺南西門市場南區美食廣場瘋購嘉年華登場，市長黃偉哲現身發美食抵用券，邀民眾來消費抽大獎。（記者李嘉祥攝）

臺南超夯的西市場為迎接農曆新年，特於西門市場南區美食廣場辦理試賣活動衝人氣，除邀請多位部落客及網紅開箱美食，並自1月31日起至2月3日推出「美食廣場瘋購嘉年華」活動，市長黃偉哲1日驚喜現身市場發放美食抵用券，提升市場買氣，也提醒民眾在市場攤位消費也可以登錄「臺南購物節」累積金額抽大獎。

黃偉哲市長表示，臺南傳統市場與夜市共有64處，有超過1500個攤位加入臺南購物節抽獎行列，消費滿50元就可以獲得一組抽獎序號，加入「2025臺南購物節」官方LINE登入成為會員，就可以輕鬆登錄發票抽大獎；購物節活動將一直持續到3月1日，歡迎大家一起來臺南逛市場、抽大獎，過好年。

經濟發展局長張婷媛說，西門市場去年8月21日重新開幕，結合樂活風潮與綠色意識，改造入口意象、攤鋪位陳列改善、廣場美化，淺草青春新天地並取得114年度經濟部評鑑五星市集的殊榮；為提升市場買氣，西門市場南區美食廣場舉辦為期4天的「美食廣場瘋購嘉年華」活動，結合西門市場廣場天空創意節裝置藝術搭配溫度特色市集，編織出濃厚人情味，也推薦民眾到西門市場及淺草青春新天地體驗西門市場古蹟風貌，品嘗懷舊市場小吃。

市場處代理處長林士群指出，西市場於農曆年前特別推出「美食廣場瘋購嘉年華」活動，活動期間至西門市場南區美食廣場消費即發放限量美食抵用券，預計可提升市場百萬元以上消費額的經濟效益，除回饋給到訪消費者，也期望將人氣轉換成實質買氣，讓市場攤商與消費者都有新春好心情，迎接新一年的到來。