臺南西門淺草青春新天地與花園夜市同獲五星市集

臺南市今年在經濟部「優良市集暨樂活名攤評核計畫」再創佳績，全市共獲得1,128顆星，累計星等突破8,000顆。市府今（8）日舉行「2025臺南樂活市集星光1000頒獎典禮」，由市長黃偉哲頒發五星市集與名攤獎項，其中花園夜市三度蟬聯五星、市場改造後重新出發的「西門淺草青春新天地」也首次入列五星市集。

圖說：台南市長黃偉哲頒獎給五、四星市集(圖片來源/台南市經發局提供)

黃偉哲表示，臺南的市場文化始終充滿生命力，今年共有2處五星市集、6處四星市集、35處三星市集與7處二星市集，成果來自市府團隊與攤商共同努力。他指出，花園夜市穩居全國知名夜市行列，而今年加入五星行列的「西門淺草青春新天地」，在環境衛生、攤位管理與服務品質上皆具代表性，展現傳統市場的轉型成果。他也邀請民眾到臺南體驗早市文化、夜市美食，感受城市的多元魅力。

經發局指出，市府持續投入市場環境改善，包括耐震補強、廁所改建與老舊設備汰換等，並透過提升形象與行銷輔導，協助攤商提升競爭力。今年共有7處攤位獲得五星名攤，其中「永樂市場—修安扁擔豆花」首次入選即獲高度肯定；另有19處四星名攤、258處三星名攤與45處二星名攤，再次展現臺南市場的多樣化與職人精神。

市場處表示，未來將持續推動市場設施更新及舉辦行銷活動，協助攤商拓展客群，也歡迎民眾到臺南「迺菜市」，體驗市集的人情味與活力。相關資訊可至「臺南市市場巡禮」臉書專頁查詢。

