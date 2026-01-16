臺南觀光大使虛擬貓 宣傳奏效

臺南觀光大使虛擬貓「巷仔Niau」與市長黃偉哲宣傳寵物登記奏效，南市家貓寵物登記率達九成六，數字高於全國平均。（記者李嘉祥攝）

農業部去年四月公告飼主應為所飼養的貓辦理寵物登記，為宣導這項新措施，臺南觀光大使虛擬貓「巷仔Niau」積極向市民傳達家貓寵物登記重要性，經統計截至今年一月十四日，南市家貓寵物登記率已達九成六，高於全國平均值。

市長黃偉哲表示，動物保護政策不只是法規要求，而是讓市民「願意理解、願意配合」，市府以「寵物友善、飼主安心」為目標，透過多元宣導與便民服務協助市民完成寵物登記；此次也透過可愛討喜的文創IP降低政策距離感，讓市民知道寵物登記不是額外負擔，而是保障毛孩與飼主權益的重要措施；他也強調家貓完成登記後，不僅有助於走失協尋，也能強化整體動物管理與防疫工作，是打造友善動物城市的重要基礎。

農業局長李芳林說，「巷仔Niau」曾於文博會掀起熱潮，透過文創IP開發廿多項商品，成為城市宣傳最佳代言；去年邀巷仔Niau與黃偉哲市長一起宣導「寵物身分證」，鼓勵家貓辦理寵登，宣導效果卓著。

動保處長方川和強調，家貓也要辦理寵物登記，不僅是法定義務，更是保障動物福利的重要措施，若不登記可處三千元至一萬五千元罰鍰；為持續推廣飼主辦理家貓寵登，動保處除加強宣導外，也推出「寵登送好禮」活動，提升民眾主動登記意願，同時結合狂犬病防疫巡迴注射及各項動物保護宣導活動，持續推廣寵物登記，提供便利管道降低民眾辦理門檻，協助飼主完成登記。