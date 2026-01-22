臺南觀光實力再升級！80家民宿榮獲優質認證 黃偉哲邀請全國民眾春節來住宿

▲市長與業者大合照。

【記者 劉秋菊／台南 報導】臺南市政府觀光旅遊局為持續深耕在地旅宿品質，與顧客在體驗上建立深度連結，辦理「2025臺南優質民宿認證」，透過團隊的輔導以及謹慎、細膩的評測，共計達80家民宿業者通過優質民宿認證，今(22)日假福爾摩沙遊艇酒店一樓鳳凰廳隆重舉行「2025臺南市優質民宿頒證記者會」，表彰其在提升服務品質與發展自我品牌特色上的卓越貢獻。

▲市長分享台南觀光城果。

現場由市長黃偉哲與觀光旅遊局林國華局長偕同臺南市民宿文化發展協會理事長周榮棠、臺南市旅館商業同業公會理事長邱顯年、臺南市直轄市旅館商業同業公會洪志滄及多位民意代表及觀光產業貴賓蒞臨共襄盛舉。

本次優質民宿認證計畫旨在透過策略性聯合行銷，提供旅客入住選擇指標，並提升業者的服務管理水準。本屆共計80家業者脫穎而出，依據其經營特色細分為五大類別，五大特色分類認證，展現臺南民宿多元魅力及文化底蘊：

風格民宿（56家） ：為本次認證數量最多之類別，體現臺南老宅改建、文青設計與各式獨特空間美學。

毛小孩民宿（9家） ：因應寵物旅遊趨勢，提供友善毛小孩的住宿環境與軟硬體設施。

生態景觀民宿（6家） ：連結臺南自然環境與美景，讓旅客深度體驗在地生態之美。

背包客民宿（5家） ：提供平價且富有人際交流溫度的住宿選擇，深受獨立旅行者喜愛。

親子民宿（4家）：設置專屬兒童遊樂與共學空間，打造家庭出遊的首選安心場域。

市長黃偉哲表示，透過認證機制，官方嚴格把關，不僅能鼓勵民宿業者發展自我品牌，更能與市府攜手持續推動觀光，共同打造優質的觀光旅遊城市。逢農曆春節連續假期將至，臺南規劃多元年節活動及特色旅遊路線，結合通過認證的優質民宿，提供旅客安心、舒適且具地方特色的住宿選擇，誠摯邀請全國民眾春節期間來臺南走春旅遊住好宿，品嚐在地美食、感受濃厚年節氛圍，體驗古都獨有的文化魅力。

▲市長頒贈高雄餐旅大學劉聰仁院長顧問錦旗。

觀光旅遊局局長林國華表示，臺南旅宿目前988家，家數為六都之冠，房間數持續增加，住用率表現不凡，市府為提升旅宿品質辦理各式友善旅宿認證，目前共有15種友善旅宿類別，本次通過優質民宿認證的80家分布於本市各行政區，涵蓋老屋再生、文化主題、親子友善、特色設計及生態旅遊等多元類型。包括「童鶴人家」、「懷舊人家」、「達布旅」、「艸祭 Book inn」、「餘光」等知名旅宿均在受獎名單之列，每一面「臺南市優質民宿錦旗」都代表了對業者服務品質的高度肯定。未來將持續輔導業者提升品質，並結合官方行銷資源，將臺南優質民宿推向國內外旅遊市場。讓旅客在走訪古都、體驗在地文化的同時，能享有高品質且具品牌特色的住宿體驗，讓「入住臺南優質民宿」成為臺南觀光最具競爭力的招牌。

此外，此次脫穎而出的80家民宿業者，皆積極維護住宿品質並配合公部門觀光政策推動。為鼓勵民眾優先選擇入住通過認證的優質民宿，凡於活動期間入住上述認證旅宿，即有機會獲得虎頭埤雙人入園券，數量有限，送完為止，歡迎民眾把握機會，規劃一趟高品質又具在地特色的臺南旅程。(照片觀光旅遊局提供)