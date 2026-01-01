臺南觀光志工導覽服務好貼心 歡迎熱心市民加入觀旅局志工行列

▲虎頭埤風景區志工為國小學童進行園區解說

【記者 劉秋菊／台南 報導】為了讓遊客深度體驗臺南區域旅遊魅力，臺南市政府觀光旅遊局特別安排導覽志工提供免費預約散步路線解說服務，將在地旅遊特色及歷史文化推廣更多國內外遊客體驗，以及虎頭埤風景區志工隊協助園區內導覽及花草樹木修剪，歡迎喜好人文自然風景及公共事務的市民朋友們，踴躍報名加入虎頭埤風景區志工隊。另外，觀旅局甫辦理「114年度志工參訪活動」，藉由深度走訪麻豆與南科，增進志工情感交流，同時頒發年度績優獎項，特別感謝志工們一年來的無私奉獻！

▲志工參訪-績優志工頒獎

臺南市長黃偉哲表示，臺南觀光導覽志工不僅是領路介紹，更是說故事的人。現安排導覽志工服務的4條路線具有豐富的旅遊特色，包含「新營甜糖文化漫遊」探訪真武殿的靈驗事蹟與五分車鐵道風貌；「南區台灣第一鹽散步路線」重現全台最早曬鹽場的歷史；「麻豆尋覓探索神祕蔴荳港」介紹平埔族、荷人及漢人留下的歷史縮影；「下營來去走讀A贏」帶領遊客認識下營四寶與地方富翁故事。另外，還有虎頭埤風景區志工隊協助園區內各景點解說及修剪花草樹木等志工服務。觀光志工是臺南最溫暖的觀光大使，感謝志工夥伴們用專業與熱情，讓遊客看見臺南深厚的文化旅遊底蘊。

觀光旅遊局林國華局長表示，為感謝志工的辛勞及增進專業素養，每年度均辦理教育訓練及參訪活動。今年度剛辦理完畢之參訪活動，豐富行程包括安排志工走訪南科考古館、深緣及水善糖文化園區，以及參訪具有人文特色、歷史建築等觀光資源的蔴豆古港文化園區、總爺藝文中心等，同時也透過舉辦志工會議進行交流座談並頒發績優志工感謝狀。今年度特別新增「黑琵鑽石獎」，曾獲金獎且當年度服務滿100小時即能獲此殊榮，今年共有3位績優志工獲頒此獎項，並一同頒發黑琵金、銀、銅獎等獎項，由衷感謝志工夥伴們於第一線的努力，共同打造臺南觀光城市品牌形象。

▲志工參訪-志工會議意見交流

觀旅局表示，志願服務工作不僅是奉獻，更是自我成長的機會，同時提供高齡長者於退休後，用不一樣的方式持續實現自我價值的社會環境。「虎頭埤風景區志工隊」正熱烈招募中，歡迎喜歡自然景觀、環境教育及公共事務的熱心市民踴躍報名，加入這個溫暖的大家庭。讓我們一起用最誠摯的笑容與專業的導覽，讓每位國內外遊客都能感受到臺南貼心的觀光服務及旅遊體驗！(相片由觀光旅遊局提供)

台南旅遊網：https://www.twtainan.net/

虎頭埤風景區網站：https://htp.tainan.gov.tw/