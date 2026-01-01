臺南觀光志工導覽領路兼說故事 帶遊客深入體驗在地旅遊特色及文化

臺南觀光志工不僅導覽領路還兼說故事，帶遊客深入體驗在地旅遊特色及文化，圖為虎頭埤風景區志工解說介紹新化神社遺構御神橋。（記者李嘉祥攝）

▲臺南觀光志工不僅導覽領路還兼說故事，帶遊客深入體驗在地旅遊特色及文化，圖為虎頭埤風景區志工解說介紹新化神社遺構御神橋。（記者李嘉祥攝）

為讓遊客深度體驗臺南旅遊魅力，臺南市政府觀光旅遊局安排導覽志工提供免費預約散步路線解說服務，將在地旅遊特色及歷史文化推廣給更多國內外遊客，虎頭埤風景區志工隊也協助園區內導覽及花草樹木修剪，另也辦理「114年度志工參訪活動」，帶領志工深度走訪麻豆與南科增進情感交流，並頒發年度績優獎項感謝志工一年來的無私奉獻；市長黃偉哲也歡迎喜好人文自然風景及公共事務的市民，踴躍加入虎頭埤風景區志工隊。

廣告 廣告

黃偉哲市長表示，臺南觀光導覽志工是溫暖的觀光大使，不僅領路介紹，更是說故事的人；目前有導覽志工服務的4條路線均深具豐富旅遊特色，「新營甜糖文化漫遊」帶遊客探訪真武殿的靈驗事蹟與五分車鐵道風貌；「南區台灣第一鹽散步路線」重現全台最早曬鹽場的歷史；「麻豆尋覓探索神祕麻荳港」介紹平埔族、荷人及漢人留下的歷史縮影；「下營來去走讀A贏」則帶領遊客認識下營四寶與地方富翁故事；虎頭埤風景區志工隊也協助園區內各景點解說及修剪花草樹木等志工服務，感謝志工夥伴用專業與熱情，讓遊客看見臺南深厚的文化旅遊底蘊。

觀光旅遊局長林國華說，為感謝志工辛勞及增進專業素養，每年度均會辦理教育訓練及參訪活動，今年度安排志工走訪南科考古館、深緣及水善糖文化園區及參訪具人文特色、歷史建築等觀光資源的?豆古港文化園區、總爺藝文中心等，並於志工會議中辦理交流座談及頒發績優志工感謝狀，今年除黑琵金、銀、銅獎等獎項外，也特別新增「黑琵鑽石獎」，曾獲金獎且當年度服務滿100小時才能獲此殊榮，今年有3位績優志工獲頒此獎項，藉此感謝志工夥伴於第一線的努力，打造臺南觀光城市品牌形象。

林國華局長指出，志願服務工作不僅是奉獻，更是自我成長的機會，同時也提供高齡長者於退休後用不一樣的方式持續實現自我價值的平台；「虎頭埤風景區志工隊」目前正熱烈招募中，歡迎喜歡自然景觀、環境教育及公共事務的熱心市民踴躍報名，用最誠摯笑容與專業導覽，讓每位國內外遊客都能感受到臺南貼心的觀光服務及旅遊體驗。