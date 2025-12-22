臺南觀光持續成長 旅宿量能與國際能見度同步提升

臺南市政府觀光旅遊局今（22）日舉辦「114年觀光旅遊成果發表會」，公布年度觀光亮點與具體成果。臺南以深厚文化底蘊為基礎，結合創新行銷與國際布局，持續強化城市觀光競爭力，無論在旅宿成長、活動效益或國際能見度上，皆繳出亮眼成績單。

觀旅局局長林國華指出，近年臺南旅宿市場穩定成長，無論是星級飯店、特色民宿或新型態旅宿均持續進駐，住宿量能與品質同步提升，吸引更多國內外旅客停留消費。統計顯示，旅客人次與住宿率皆較前一年成長，展現臺南觀光市場的強勁動能。

↑圖說：台南觀旅局局長林國華於「2025年觀光成果發表會」中，分享台南觀光在旅宿表現、國際行銷與產業發展上的豐碩成果。（圖片來源：記者林薇安攝）

在活動行銷方面，臺南全年推出多元主題活動，從大型節慶、藝文展演到地方特色活動，成功串聯歷史文化、生活美學與觀光體驗，不僅帶動人潮，也有效提升城市品牌辨識度。透過整合線上線下宣傳策略，讓活動效益持續擴散。

此外，臺南亦積極拓展國際市場，透過海外推廣、國際媒體曝光與跨國合作，讓臺南觀光亮點登上國際舞台。觀旅局表示，未來將持續深化國際行銷布局，吸引更多國際旅客實際走進臺南，體驗城市獨有的文化魅力。

林國華強調，市府將持續整合觀光、文化與產業資源，打造兼具文化深度與國際競爭力的旅遊城市，讓臺南不只是旅遊目的地，更是一座值得一來再來、細細品味的城市。

