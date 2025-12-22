臺南觀光閃耀國際 旅宿業家數及成長數六都雙第一

南市觀光旅遊局辦理2025年度施政成果發表會，觀旅局長林國華率團隊以「臺南觀光 閃耀國際」為主題展現今年觀光推動豐碩成果。（記者李嘉祥攝）

臺南市2025年觀光績效屢創新猷，除旅宿業家數及成長數六都雙第一、成功爭取臺南直飛日本熊本及沖繩國際航線、61家美食店家於米其林指南表現亮眼、旅宿業中央評鑑連續6年考核特優六連霸，並榮獲國內外多個獎項，成功打亮臺南城市觀光品牌；臺南市政府觀光旅遊局22日特辦理「2025年度施政成果發表會」，觀旅局長林國華率團隊以「臺南觀光 閃耀國際」為主題，展現今年觀光推動豐碩成果。

林國華局長表示，截至2025年10月底，臺南旅宿業合計981家，勇奪六都之冠，旅宿住用數及營收大幅成長，2018年至2024年住用數增加97萬8254房次/年，成長54.87%，營收增加45.8億元，成長67.65%，旅宿業家數與成長數皆為六都第一；多家國際性指標性業者插旗臺南，福泰飯店集團與希爾頓酒店集團攜手打造東亞首間高端品牌「Signia by Hilton」酒店，預計2026年開幕，福爾摩沙遊艇酒店及禧榕軒大飯店今年雙雙榮獲五星級認證；另市府推動「性別友善旅宿認證」36家、「民宿經營公約標章認證」33家及「露營場標示牌認證」13家，打造安全永續友善旅宿環境。

林國華局長也細數今年成功爭取臺南直飛日本熊本及沖繩國際航線，臺南安平至澎湖馬公觀光交通船航線今年也首度開航，帶動跳島旅遊新行程；繼去年獲選全球最酷景點、最佳參訪地後，今年也榮獲英媒Time Out評選為「亞洲最佳旅遊城市」及「亞洲十大街頭美食城市」，是台灣唯一上榜的城市；「臺南聖誕樹」再次榮獲國際繆思設計大獎2金1銀，是連續第3年獲此項殊榮：老屋民宿也榮獲「2025全球百大目的地故事獎」，獲得國際綠色旅遊市場注目。

林國華局長指出，觀旅局積極拓展國際旅遊市場，與新加坡旅遊業簽署送客MOU及仙台國際觀光協會簽署友好交流MOU，今年首次前往韓國首爾車站及日本大阪南海電鐵難波車站辦理觀光推廣活動，並參與日、韓、新、泰、越等國旅展及推介會，吸引逾百萬人次參觀；同時邀請韓國人氣啦啦隊女神李多慧打高球玩臺南，透過國際網紅推廣臺南景點、美食及各項遊程等，打響國際旅遊市場聲量與知名度；並以特色主題活動進行全年城市行銷，首次與臺灣原創IP「卡比胖拉」合作推出「2025卡比胖拉出沒注意！臺南萌翻天」活動，吸引逾85萬人次；首次於市區辦理的「熱氣球派對」吸引逾9萬人次；全年活動共吸引逾136萬遊客人次。

林國華局長說，南市自2021年起連續5年成功爭取逾11.6億元建設補助，打亮虎頭埤、關子嶺及將軍扇鹽區域旅遊品牌、建置黃金海岸海洋新樂園、推動水映南瀛重要廊帶計畫、倒風內海廊帶、學甲糖鐵、府城山區建設及復健工程；觀光亮點建設更屢獲大獎肯定，「虎埤泛月環景生態工程」榮獲「2024第12屆臺灣景觀大獎」、「2025國家卓越建設獎」、「2025年建築園冶獎」及「南市第7屆公共工程優質獎」；旅宿業中央評鑑連續6年考核特優，轄下觀光遊樂業尖山埤渡假村連續17年榮獲特優及優等獎，頑皮世界連續14年獲特優獎；關子嶺及龜丹溫泉蟬聯9年評鑑優等，關子嶺溫泉更榮獲「臺灣好湯金泉獎」雙獎肯定，成功打造臺南優質觀光品牌。

林國華也肯定臺南店家2025年米其林指南中的表現亮眼，包含30家必比登推介和31家入選餐廳；「2025臺南總舖師四季辦桌」首創無菜單料理形式，結合在地四季食材與總舖師的精湛廚藝，打造臺南味的辦桌饗宴；「2025臺南美食之都國際餐飲藝術挑戰賽」吸引13國432組選手參賽；另旅遊服務中心首創於火車站及高鐵旅服中心設置伴手禮專區，精選25間伴手禮店家、30款特色商品，並新設即時雙向多語翻譯系統與厚植國際旅遊接待能量，辦理新南向導覽人員培訓、觀光司機外語培力課程及英語散步導覽，讓觀光服務再加值。

南市觀光業務今年也獲獎不斷，包括交通部觀光署首度頒發「永續旅遊推廣貢獻獎」，輔導禧榕軒飯店榮獲雲嘉南首家碳足跡標籤旅宿業，虎頭埤風景區及全新打造的三條「臺南低碳旅遊遊程」獲國際黃金標準碳註銷證明；另也新增臺灣好行168虎埤老街線、98府城台江線，推動機場快捷巴士、好行公車遊程及雙層巴士盲盒體驗等，提供低碳旅遊便利行；首創「泳渡虎頭埤」活動連3年突破8千人參與，創造逾2100萬觀光產值；水域遊憩活動自2019年起吸引逾3.4萬人次，創造逾8000萬產值，並將黃金海岸打造成為全國首座AI智慧海灘，推動安全親水觀光新體驗。

市長黃偉哲肯定觀旅局攜手觀光業者交出亮麗成績單，彰顯臺南旅遊價值，更展現臺南古都的獨特魅力，感謝團隊及觀光產業公協會夥伴並肩努力，未來也會持續擦亮臺南城市旅遊品牌，讓臺南成為觀光客的首選城市。