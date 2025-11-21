臺南資訊月智霸AI科技展登場 展現臺南智慧城市建設與AI應用創新成果

南市副市長趙卿惠、南市電腦商業同業公會理事長許晉瑜出席臺南資訊月－智霸AI科技展，並參觀市府主題館與各展攤，見證臺南科技轉型成果。（記者李嘉祥攝）

▲南市副市長趙卿惠、南市電腦商業同業公會理事長許晉瑜出席臺南資訊月－智霸AI科技展，並參觀市府主題館與各展攤，見證臺南科技轉型成果。（記者李嘉祥攝）

為期四天的「114台南資訊月－智霸AI科技展」21日於大臺南會展中心盛大開幕，現場展出最新熱門科技產品與應用展示；南市副市長趙卿惠、臺南市電腦商業同業公會理事長許晉瑜均出席，並參觀市府主題館與各展攤，見證臺南科技轉型成果。

南市府主題館此次共有8個局處參展，其中經濟發展局展出「SBIR創新研發成果」，計畫補助領域涵蓋低碳節能、數位轉型、金屬機械、民生化工、運動與健康、創新服務，執行績優成果包含低碳製程的塑膠色母粒、回收再利用研磨絨盤、餅皮自動產線系統、新能源車變速箱、無人化拉釘設備、生質碳黑母粒、上肢復健系統、無盲區運動光學眼鏡、產品減碳技術及服務業數位化創新商業模式等，扶植中小企業導入AI與智慧技術，有效提升產業創新研發與轉型升級能力。

交通局推出「AI影像辨識智慧交通管理系統－路廊智慧動態號誌」，運用AI與大數據技術即時調整號誌，提升通行效率與行車安全，打造更智慧的交通環境；環保局推出「IOT空品感測物聯網」及「聲音照相科技執法」，以物聯網與AI監測空氣與噪音，提升環境管理效能，推動智慧永續城市發展。

市長黃偉哲表示，臺南不僅是歷史古城，更是引領創新的智慧城市，隨著AI科技快速發展，市府將人工智慧應用於交通、環保、產業及公共服務，讓市民生活更便利、更安全；今年並以「智霸AI科技展」為主題，展現臺南在智慧城市建設與AI應用上的成果，使科技創新與臺南歷史文化底蘊相互融合，呈現出傳統與現代共榮並進的城市風貌。

經濟發展局長張婷媛指出，臺南AI產業具備堅實基礎與豐富能量，加上南部科學園區聚集台積電、聯電等半導體龍頭企業以及ASML、Lam Research等國際設備廠商，推動臺南成為AI晶片製造的重要樞紐；行政院並於沙崙設立全臺首座「AI產業專區」，吸引AMD等國際企業進駐，帶動AI技術研發與應用落地，未來市府會持續結合產學研能量，推進AI產業化與城市數位轉型，朝向成為臺灣AI創新核心城市的目標邁進。

南市電腦商業同業公會理事長許晉瑜也說明「智霸AI科技展」集結AI產業與智慧應用領域的最新成果，讓市民親身體驗AI如何改變生活，今年展區包含國家中山科學研究院國防主題館、工業技術研究院資安主題館、臺南市政府主題館等，內容涵蓋AI產業應用、數位治理與資訊安全，週末更安排「智霸AI科技防詐騙趴趴走」健走活動與摸彩抽獎，邀請市民共同參與、了解如何應用AI科技避免掉入詐騙陷阱。