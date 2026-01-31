南部中心／林俊明、陳姵妡 台南報導

臺南購物節活動，一月底前的累積消費總金額，就已經突破60億元，1月31號舉辦第三次月月抽，幸運中獎的民眾能把家電、機車等好禮大回家，市府更宣布加碼，過年期間加入會員，就能參與天天抽活動，刺激過年買氣。

臺南購物節消費總金額破60億元 市府加碼天天抽刺激買氣

台南市副市長趙卿惠，親自按下按鈕，抽出臺南購物節第三次的好禮月月抽。（圖／民視新聞）

台南市副市長趙卿惠vs.主持人：「臺南購物節，好禮月月抽，請按下。」台南市副市長趙卿惠，親自按下按鈕，抽出臺南購物節第三次的好禮月月抽。主持人：「好的再一次，好好的。」不只大方送加菜金，副市長趙卿惠更和百貨公司店長，一起抽出本月拿到四台機車跟現金八萬元的幸運得主！台南市副市長趙卿惠：「那我們今年更特別，我們還沒結束，我們到三月一號，過年之後還有一段時間，我們已經來到了60億，所以我們今年一定可以，破去年的紀錄。」

因公出差的台南市長黃偉哲，更特別錄製影片宣佈驚喜加碼。（圖／民視新聞）

2026年臺南購物節，買氣超熱絡，登錄金額與會員數持續成長，一月底前的累積消費總金額，就已經突破60億元。民眾只要消費滿50元，就可以獲得一次的抽獎機會，有機會把現金、家電跟最大獎的機車帶回家。不只如此，因公出差的台南市長黃偉哲，更特別錄製影片宣佈驚喜加碼，從今年1月1號到2月14號，只要民眾加入臺南購物節會員，就能連抽八天好禮！台南市長黃偉哲：「臺南購物節好禮再加碼，讓大家有機會在過年期間，把最新款的手機帶回家，從除夕日2月16日，一路連續抽到2月23號，連續八天，天天都會抽出一位幸運得主。」獎品加碼再加碼，就是希望大家到台南多消費，上網登錄發票收據，或直接綁定載具，就可以參與抽獎，一起用行動，活絡購物節的經濟效益。

