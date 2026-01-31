臺南購物節消費金額破60億

南市副市長趙卿惠、經發局長張婷媛及副局長蕭富仁邀全國民眾把握春節連續假期到臺南各大商圈、市場及特色景點消費，邊購物邊累積中獎機會。（記者李嘉祥攝）

▲南市副市長趙卿惠、經發局長張婷媛及副局長蕭富仁邀全國民眾把握春節連續假期到臺南各大商圈、市場及特色景點消費，邊購物邊累積中獎機會。（記者李嘉祥攝）

臺南購物節活動熱度持續升溫，累計消費登錄金額突破六十億元，臺南市政府經濟發展局卅一日於新光三越小西門舉辦好禮月月抽第三次抽獎，現場抽出總值超過九十萬元的多項好禮；副市長趙卿惠、經發局長張婷媛及副局長蕭富仁均出席，邀民眾把握春節連續假期到臺南各大商圈、市場及特色景點消費，邊購物邊累積中獎機會，讓好運一路延續到過年。

廣告 廣告

市長黃偉哲表示，為鼓勵更多民眾參與購物節並加入會員，市府加碼推出「會員天天抽iPhone 17」活動，自今年一月一日起至二月十四日止新加入「臺南購物節」會員即可取得抽獎資格，將於二月十六日至廿三日春節連假連續八天，天天抽出幸運得主，讓民眾有機會把最新款手機帶回家。

趙卿惠副市長說，春節是國人旅遊與消費重要時節，臺南有多元美食、商圈與傳統市場，市府透過購物節鼓勵民眾到臺南消費及支持在地店家，也讓大家在採買年貨或走春旅遊時有機會抽中大獎，提升整體消費樂趣與城市買氣。

張婷媛局長指出，春節期間臺南走春活動精采熱鬧，除市場年貨大街、特色走春導覽路線外，還有龍崎光節空山祭、月津港燈節、新營波光節及寶可夢遊戲等活動，歡迎全國民眾春節期間來臺南走春、採買年貨、品味美食，感受熱鬧又富含文化底蘊的年節盛事，與市府一起促進地方經濟發展活絡。