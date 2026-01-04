臺南購物節祭重賞 黃偉哲加碼2萬元加菜金力推在地年菜





臺南購物節1月首場主題活動4日在南紡購物中心熱鬧登場，以傳統市場年菜推廣為主軸，結合市集展售與互動活動，提前為農曆春節暖身。市長黃偉哲親自到場，推薦來自仁德、文華市場的外帶年菜組合以及多家飯店業者精心推出的特色年菜，邀市民把澎湃又充滿人情味的年菜好味一次帶回家。

市長黃偉哲表示，台南的傳統市場是最富有人情味的地方，年菜更是家家戶戶過年餐桌上的靈魂主角，不論是市場的傳統好滋味，還是飯店推出的精緻年菜，各有特色、各具魅力。歡迎市民朋友多到市場走走、逛逛與採買，一邊感受年節氛圍，一邊參加臺南購物節抽好康，開心迎新年。

黃偉哲於活動現場也宣布臺南購物節再加碼，市府特別結合數位行銷券推出加碼抽獎活動，只要在活動期間至台南公有零售市場消費，即有機會於1月29日抽中「2萬元加菜金」。現場同時設有熱鬧市集，集結台南傳統市場的人氣攤商與年節美食，並展示多款市場年菜組合，讓民眾一次完成過年採買；凡於現場或活動期間消費並完成臺南購物節發票登錄，還有機會把豐富好禮與大獎帶回家。

經發局表示，市府將持續透過臺南購物節整合市場、商圈與大型活動，帶動整體消費動能，於1月23日至25日將在永康率先登場臺南眷村年貨嘉年華，匯集眷村特色美食與年節商品，提前炒熱過年買氣；緊接著2月10日至15日新化年貨大街接力登場，邀請大家來新化辦年貨、買伴手禮，同樣可以參加臺南購物節抽獎，把熱鬧年節氣氛延續整個月。

經發局指出，臺南購物節將於1月29日舉辦第3次「好禮月月抽」活動，民眾只要完成消費發票登錄，即有機會抽中現金、3C家電及多項豐富好禮。誠摯歡迎民眾來台南旅遊消費、逛市集辦年貨，一邊感受最濃厚的年節氛圍，一邊參加購物節抽獎，歡喜迎接幸福新年。

