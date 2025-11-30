臺南購物節首場月月抽開跑 黃偉哲宣布12月起加碼「週週抽」

臺南購物節今日辦理首場「好禮月月抽」抽獎活動，台南市長黃偉哲宣布為回饋市民熱情支持，自12月起推出「週週抽」加碼活動，將於每週二抽出智慧電車及現金獎等價值超過10萬元的多項好禮，鼓勵民眾持續消費並登錄，增加中獎機會。 圖：台南市政府提供

[Newtalk新聞] 2025臺南購物節今(30)日辦理首場「好禮月月抽」抽獎活動，今年活動參與度超乎預期，登錄金額與會員數皆持續成長。台南市長黃偉哲宣布為回饋市民熱情支持，自12月起推出「週週抽」加碼活動，將於每週二抽出智慧電車及現金獎等價值超過10萬元的多項好禮，鼓勵民眾持續消費並登錄，增加中獎機會。今日活動包含市議員李宗霖也到場共襄盛舉。

黃偉哲表示，臺南購物節深受市民、店家與商圈支持，今年獎項內容比往年更加豐富，希望透過「週週抽」加碼活動，吸引更多市民與外地遊客到台南消費，共同活絡地方經濟，他也同時再次提醒，只要消費累積滿50元即可獲得一次抽獎機會，請民眾務必記得登錄，並善用LINE綁定載具功能，避免發票遺失或錯過中獎機會。

經發局表示，民眾前往台南各公有零售市場、夜市或臺南購物節合作的活動市集時，可直接掃描攤位上臺南購物節數位行銷券QR Code，即可將消費金額同步登錄至抽獎系統，提高使用便利性。此外，透過掃描數位行銷券，不僅讓市民更容易參與抽獎，也鼓勵更多攤商加入活動行列，有助於整合市場、夜市及活動市集資源，擴大整體經濟效益，而市府後續將持續與市集合作辦理行銷推廣活動，讓民眾逛市集、品嚐美食的同時，也能輕鬆使用數位行銷券、累積抽獎資格，享受更有感的消費回饋。

活動現場設置臺南購物節推廣攤位，當天憑台南消費發票滿500元(發票可回溯至7/1)送限量爆米花；加入臺南購物節會員並填寫問券即贈送可愛造型原子筆；來現場拍照並於臺南購物節臉書打卡與指定文章下方留言，即可獲得限量的潮流〔臺〕味茄芷袋，讓參與的民眾直呼有夠感心，一場活動就有三次獲得免費好禮機會。

此次「好禮月月抽」共抽出價值超過80萬元之獎項，包括宏佳騰智慧電車、聲寶電視、8萬元現金、電動自行車及飯店住宿券等實用好禮。南市府提醒，中獎名單將公佈於臺南購物節官方網站，並於一週內以電話或簡訊通知中獎者；相關活動內容及注意事項亦可至臺南購物節官網查詢。

臺南購物節官網：https://tainanshopping.tw/

臺南購物節粉絲專頁：https://www.facebook.com/tainanshop

