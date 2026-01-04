臺南購物節 年菜主題日祭重賞

臺南購物節首場年菜主題日祭重賞，市長黃偉哲、經發局長張婷媛力推在地年菜，並宣布加碼二萬元加菜金。（記者李嘉祥攝）

臺南購物節一月首場主題活動昨（四）日於南紡購物中心登場，以傳統市場年菜推廣為主軸結合市集展售與互動活動，提前為農曆春節暖身；市長黃偉哲推薦來自仁德、文華市場的外帶年菜組合及多家飯店業者特色年菜，鼓勵市民以行動支持在地市場，將澎湃又充滿人情味的年菜好味帶回家。

活動現場設置熱鬧市集，集結臺南傳統市場人氣攤商與年節美食，並展示多款市場年菜組合，臺南購物節吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」現身與民眾同樂，黃偉哲市長也宣布市府結合數位行銷券推出購物節加碼抽獎，活動期間至臺南公有零售市場消費，有機會於廿九日舉辦第三次「好禮月月抽」活動抽中「二萬元加菜金」。

市長黃偉哲表示，臺南傳統市場人情味濃郁，年菜更是家戶過年餐桌靈魂主角，市場傳統好滋味或飯店精緻年菜各有特色，臺南購物節買氣持續升溫，消費登錄金額迄今已突破五十億元，歡迎市民到市場走逛採買感受年節氛圍及消費參加臺南購物節抽好康，開心迎新年。

經發局長張婷媛指出，市府持續透過臺南購物節整合市場、商圈與大型活動，帶動整體消費動能，精彩好戲一籮筐，廿三至廿五日於永康舉辦臺南眷村年貨嘉年華，匯集眷村特色美食與年節商品，炒熱過年買氣；二月十至十五日新化年貨大街接力登場，邀請大家來新化辦年貨、買伴手禮及上網登錄票，於第三次「好禮月月抽」活動中抽現金、3C家電及多項豐富好禮。