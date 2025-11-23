臺南購物節 拚買氣、拚回饋

南市長黃偉哲參觀大臺南國際旅展攤位，並向民眾推薦「臺南購物節序號四倍送」，歡迎大家來逛旅展，拚買氣、拚回饋。



（記者李嘉祥攝）

大臺南國際旅展盛會邁入第三天，現場買氣持續旺盛；臺南市長黃偉哲昨（廿三）日特到現場關心展會，除走逛各攤位與民眾互動，也不忘行銷「臺南購物節」，鼓勵大家把握普發現金一萬元消費契機，「留在臺南、花在臺南」，用最划算的方式把好禮帶回家。

市長黃偉哲表示，普發現金帶動消費市場復甦，市府希望透過購物節活動串連零售、餐飲、旅遊、伴手禮與服務業，創造更多內需動能；他也提醒民眾，今年臺南購物節活動將一路延續至明年三月一日，只要完成登錄，就能參加「月月抽、壓軸抽」等多波抽獎，累積序號愈多，得獎機會越大。

經濟發展局長張婷媛指出，大臺南國際旅展將持續至廿四日，建議民眾把握最後時段前往採買，旅展現場設置有購物節登錄QRCode，無論是在服務台或攤位消費，都能立即掃碼完成登錄，不漏掉任何一次抽獎資格；另外，配合普發政策，市府也推出限時優惠，於購物節特約商家消費滿五十元即可享「抽獎序號四倍送」超值回饋，消費越多累計越快，中獎機會也倍數提升。

張婷媛強調，此屆臺南購物節獎項豐富，有百萬名車、知名品牌3C家電、住宿券、家用好禮及多項驚喜獎品，歡迎全國民眾到臺南來觀光旅遊及消費，用行動支持在地商家，將「買東西變成抽好禮」機會，將大獎帶回家。