臺南購物節 月月抽開跑

二零二五臺南購物節參與度超乎預期，登錄金額與會員數持續成長，市長黃偉哲卅日於首場「好禮月月抽」抽獎活動中抽出智慧電車、八萬元現金等超過八十萬元的獎項，同時宣布十二月起加碼推出「週週抽」活動，每週二抽智慧電車及現金獎等價值超過十萬元的多項好禮，鼓勵民眾持續消費登錄拿大獎。

活動現場設置臺南購物節推廣攤位，當天憑臺南消費發票滿額就送限量爆米花，發票可回溯至七月一日；加入臺南購物節會員並填寫問券送可愛原子筆，現場拍照並於購物節臉書打卡與指定文章留言還能帶回限量台味茄芷袋，一場活動三次得好禮機會，讓參與的民眾直呼足感心。

黃偉哲市長表示，臺南購物節深受市民、店家與商圈支持，今年獎項內容比往年豐富，希望透過加碼「週週抽」吸引更多市民與遊客消費，活絡地方經濟；他也重申只要消費累積滿五十元即可獲得抽獎機會，請民眾務必記得登錄，可善用LINE綁定載具功能，避免發票遺失或錯過中獎機會。

經濟發展局長張婷媛指出，民眾前往臺南公有零售市場、夜市或臺南購物節合作的活動市集時可直接掃描攤位上購物節數位行銷券QRCode，即可將消費金額同步登錄至抽獎系統，除提高使用便利性，讓市民更願意參與，也吸引攤商加入，有助於整合市場、夜市及活動市集資源，擴大整體經濟效益；市府也會持續與市集合作辦理行銷推廣活動，讓民眾逛市集、品嚐美食也能輕鬆使用數位行銷券、累積抽獎資格。