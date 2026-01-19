臺南超人氣吉祥物巷仔Niau進駐六甲落羽松林 邀民眾新春松鶴逗陣遊曾文

臺南超人氣吉祥物巷仔Niau進駐六甲落羽松林，陪伴遊客招財迎好運，也邀民眾新春松鶴逗陣遊曾文。（記者李嘉祥攝）

農曆春節氛圍漸濃，加上寒流一波波報到，臺南六甲落羽松林悄然披上層次分明的酒紅新衣；為迎接「2026落羽松－羽落季節稻六甲、松鶴逗陣遊曾文」活動，六甲區公所今年將活動規格升級，邀臺南超人氣吉祥物「巷仔Niau」進入落羽松林，一座5公尺高、一座3.5公尺高的可愛萌喵19日驚喜現身，陪伴遊客招財迎好運，寫下最療癒的冬日回憶。

「巷仔Niau」發想自大航海時代用來捕鼠的「麒麟尾貓」，花紋融入臺南獨特的建築語彙與城市歷史。象徵台灣與世界的連結，閃電狀「麒麟尾」象徵幸運，外觀可愛討喜；兩座不同尺寸的「巷仔Niau」即日進駐落羽松林，一大一小的身影與火紅的落羽松交相輝映。

市長黃偉哲表示，六甲人文薈萃，有豐富歷史文化底蘊，是充滿魅力的小鎮，每年落羽松活動是在地觀光盛事，知名度連年拔高，歡迎2026年開春來六甲打卡，跟著巷仔Niau的腳步賞遊六甲多元美景，度過有文藝氣息的新年。

副市長兼代民政局長姜淋煌說，到六甲除可欣賞落羽松及「巷仔Niau」萌仔，還能品嚐道地美食，他推薦以落羽松為中心，串聯官田水雉園區、八田與一紀念園區、下營上帝廟、柳營德元埤荷蘭村與新營天鵝湖等景點，打造專屬的北臺南春節輕旅行。

六甲區長陳啟榮指出，六甲物產豐饒，除遠近馳名的越光米、火鶴花、蜂蜜、草菇及臺灣鯛，坐落於菁埔埤旁的落羽松林更是南臺灣冬季的觀光珍珠；今年區公所特別商借兩座巷仔Niau進駐落羽松林，象徵雙喜臨門，也為即將於1月31日開幕的「2026落羽松－羽落季節稻六甲．松鶴逗陣遊曾文」活動暖身，歡迎全國民眾來六甲與巷仔Niau合影，感受土地的溫暖與活力。