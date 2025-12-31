臺南跨年從山區到街區處處精彩 演唱會、燈節、賞花泡湯、購物抽獎齊登場，鹽水月之美術館漫月美行動於於鹽水街區巷弄展出，為月津港燈節暖身。（記者李嘉祥攝）

2025年即將結束、下週將迎來2026年，臺南市境內大小活動陸續登場，從山區、街區到市區都精彩，市長黃偉哲歡迎全國民眾來臺南送夕陽、迎新年，聽演唱會、看煙火、賞花燈、消費抽大獎。

觀光旅遊局長林國華表示，臺南擁有豐富人文底蘊、自然景觀、美食與購物選擇，能滿足不同年齡與喜好的旅客，跨年來臺南絕對不會失望；被譽為「全臺最美山林燈節」的臺南龍崎光節「空山祭」邁入第七屆，活動自12月25日起展至明年3月1日，今年以「山林呼喚 Call of the Wild Woods–the Mountain Awaits」為策展主題，結合地景藝術、聲光科技、AI互動與在地聲景，邀集國內外藝術家深入龍崎山林，打造14組期間限定作品，回應堊地地貌、自然生態與時間演化，讓冬季夜晚的山徑化為一段可被行走、聆聽與感知的藝術旅程。

林國華局長說，臺南市跨年熱鬧非凡，「2026臺南好YOUNG跨年演唱會」將於12月31日晚間6時起在永華市政中心西側廣場熱力開唱，卡司陣容堅強，邀請實力與人氣兼具的藝人陪伴民眾熱鬧倒數迎接2026；南科贊美酒店跨年煙火邁入第三年，12月31日下午4時起於酒店戶外園區有免費跨年草地市集，集結美食小吃、文創品牌與多元舞台表演，不需入住、不需預約即可參加；酒店頂樓同步推出電音派對，邀請百大DJ與專業MC接力演出，晚間壓軸則是長達402秒的高空大型煙火秀，與親友一同留下難忘的跨年回憶。

林國華局長指出，跨年除市區熱鬧，海邊熱鬧氣氛也不遑多讓，雲嘉南濱海國家風景區管理處於12月31日將在北門井仔腳瓦盤鹽田舉辦「送夕陽音樂會」，邀請方順吉、黃文龍、康妮媚等歌手現場演唱，於全臺夕陽最美的鹽田景致中歡送2025年最後一道夕陽；鹽水月之美術館「漫月美行動」今年以「透明的某日」為主題，即日起至明年3月8日於鹽水街區巷弄展出，溫暖的彩繪燈籠作品《點亮．有天》掛滿王爺巷，也為即將登場的月津港燈節提前暖身。

林國華局長也介紹梅嶺紅花風鈴木正值花期，部分品種的梅花也陸續綻放，邀請民眾前往賞花、爬山、看雲海，梅峰古道、伍龍步道及福來老梅園皆可漫步賞花，體力充足者還可挑戰一線天獵鷹尖，中午品嚐梅子雞、薑黃雞，午後再到龜丹溫泉放鬆身心；臺南冬季休耕花海也是限定美景，白河馬稠後關帝廳夏季的蓮田，現已種滿繽紛波斯菊，賞花後再前往關子嶺泡湯，享受愜意冬日時光。

林國華局長強調，到臺南賞花、泡湯、健行可一次滿足，另2025臺南購物節消費抽獎活動正熱烈舉辦中，活動持續至115年3月1日，只要在臺南店家消費滿50元即可登錄參加抽獎，有機會把百萬名車、3C家電、露營休閒設備、飯店住宿券及現金等豐富好禮帶回家。更多臺南旅遊景點與活動資訊可上臺南旅遊網或追蹤臺南旅遊粉絲團查詢。