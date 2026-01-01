臺南跨年晚會吸引卅萬人次參與 環保局徹夜清理迅速恢復市容

臺南跨年晚會吸引卅人次參與，人潮眾多垃圾也多，環保局與相關清潔人員徹夜清理，迅速恢復市容。（記者李嘉祥攝）

長達7小時的「2026臺南好Young」跨年晚會於超過30萬人次的依依不捨中圓滿落幕；為迅速恢復市容，臺南市政府環保局事前預先整備，活動期間即時撿拾、活動結束後並立即啟動全面清掃作業，主辦單位及招募的工讀生、攤商清潔人力與清潔玵通力合作，動員近90名清潔人力，1日凌晨2點左右完成主場地清潔復原，2小時總共清出8噸垃圾、資源回收約650公斤，美食攤商區並於凌晨約4點完成場地清潔復原，迅速恢復市容。

跨年活動結束後適逢元旦國定假日，除迎接外縣市遊客外，活動場地周邊並舉辦升旗典禮，主辦單位不敢馬虎，相關單位依分工，迅速且有效率的作好善後工作；市警局指出，此次總計出動318名值勤員警及44名協勤民力，維護活動安全及指揮疏導車流，並於凌晨約1點15分完成場地周邊主要道路疏散；交通接駁方面，交通局統計表示31號跨年夜接駁車接駁順利，最後一班車於1日凌晨2點發車，活動期間總共出動52班車、接駁疏運1060人。

市長黃偉哲肯定清潔人員辛勞，深夜堅守崗位迅速完成復原工作。

環保局代理局長許仁澤表示，跨年活動前特針對會場及周邊道路、公園與排水溝進行巡檢與清理；活動中則派員於人潮熱點及主要動線隨滿隨清；活動結束後，立即投入人力與機具進行地毯式清掃，垃圾車、回收車、掃街車同步作業，並加強油污路面清洗，共出動13輛清潔車輛，清理作業持續至凌晨2時，於短時間內完成環境復原，未來也會持續強化大型活動後的清潔量能，維護臺南整潔宜居的城市環境。